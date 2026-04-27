Марат Ахметов: Ситуация в АПК тревожная, несмотря на большие инвестиции

Татарстан является одним из регионов – лидеров по развитию сельского хозяйства, но, несмотря на инвестиции, ситуация в отрасли остается тревожной. Об этом рассказал исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов в интервью телеканалу «Вместе-РФ» в Санкт-Петербурге.

«Мы производим 2,3 млн тонн молока, в то же время закупочные цены остаются низкими. Сложнее стало торговать, соблюсти баланс безубыточности. По-крупному инвестировать настораживаются. Та же ситуация с закупочными ценами на зерно. Мы выращиваем в среднем 4,5–5 млн тонн зерна. Это кроме масличных культур. При этом закупочные цены заморозились на уровне 2021 года, в течение пяти лет не растут», – описал политик проблемы агро-промышленного комплекса региона (его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ).

«В сельском хозяйстве такое часто случается – взлеты, падения, но в целом сельское хозяйство республики обладает серьезным ресурсом», – подчеркнул вместе с тем Марат Ахметов.

И. о. Председателя Госсовета РТ заметил, что в Татарстане внимательное отношение к сельской жизни и сельскому хозяйству всегда оставалось абсолютным приоритетом работы органов власти и что ни один населенный пункт республики не обделен вниманием. Отдельно он упомянул принятый десять лет назад региональный закон о государственной поддержке личных подсобных хозяйств. Документ установил меры господдержки фермеров, ЛПХ и частных подворий, а также позволил в свое время остановить снижение поголовья крупного рогатого скота.

«Малые формы хозяйствования как раз и сохраняют сложившиеся устои сельской жизни. В прошлом году малыми формами хозяйствования получено 160 млрд рублей валовой сельскохозяйственной продукции. Работает 2,5 тыс. фермерских хозяйств, около 500 кооперативов. Им оказывается большая поддержка. В рамках принятого закона ежегодно около 2 млрд рублей выделяется именно малым формам», – пояснил Ахметов.

Обратил он внимание и на усилия Татарстана по увеличению экспорта халяльной продукции. «Процесс пока идет не так масштабно, но это тонкая работа – требования очень высокие. Надеемся, что мы халяльный рынок освоим», – сказал исполняющий обязанности Председателя Госсовета.

Говоря о способах мотивировать молодежь работать в сельском хозяйстве, Марат Ахметов предположил, что в республике эта проблема может стоять не так остро, как в других регионах России.

«Татарстан – республика с динамичной экономикой, где реализуются несколько десятков нацпроектов, которые работают в том числе на благоустройство и повышение качества жизни в сельской местности. Всё это в конечном итоге работает на стабильность кадров. В последние годы большое внимание уделяем профобразованию – развитию системы колледжей и училищ, ресурсных центров», – объяснил он.