Марат Ахметов: «Руководители республики всегда ставили приоритетом судьбу нашего народа»

В чем секрет успеха Татарстана, почему республике необходим сильный лидер, об отношении населения к языку в интервью «Татар-информу» рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марат Ахметов.





Марат Ахметов: «Что касается духовного фундамента республики, то, конечно, необходимо беречь и дальше укреплять межнациональную дружбу. Это основа нашего будущего развития»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – субъект, который оказывает самую большую государственную поддержку отрасли сельского хозяйства в масштабах страны»

Марат Готович, как Вы оцениваете перспективы развития Татарстана до 2030 года?

Здесь следует иметь в виду разные направления. Если мы говорим об экономике, то наша республика завершила прошлый год с объемом ВРП в размере 5,2 трлн рублей, доходы бюджета республики составили около 600 млрд рублей. Для обеспечения стабильного роста каждый год республика привлекает инвестиции в размере более 1 трлн рублей. Прошлый год мы завершили с инвестициями в размере 1,4 трлн рублей.

Я думаю, что к 2030 году Татарстан удвоит эти показатели. Это, возможно, смелые прогнозы. Но ежедневное, ежегодное укрепление и усиление экономической базы через инвестиции в различных направлениях вселяет в меня уверенность в этой цифре. Достичь регионального продукта в 10 трлн рублей! Это означает, что собственный бюджет республики может составить 1 трлн рублей или даже больше.

Что касается духовного фундамента республики, то, конечно, необходимо беречь и дальше укреплять межнациональную дружбу. Это основа нашего будущего развития. Это то, что объединяет нашу республику в единую семью. Все создают люди. Поэтому важно постоянно уделять внимание человеческому ресурсу, обеспечивать стабильный рост интеллектуального, профессионального уровня и уровня жизни населения.

«Сегодня сельское хозяйство – это важная часть экономики и образа жизни нашей республики. В целом республика – регион-лидер в масштабах страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сельское хозяйство – это и образ жизни населения, и основа экономики. Как вы оцениваете государственную политику в отношении этой отрасли? Как человек, много лет проработавший в сельскохозяйственной отрасли республики, какие основные изменения видите в этой сфере за последние 10-15 лет?

– Как я уже говорил, валовой продукт республики составляет более 5 трлн рублей. В прошлом году объем нашей сельскохозяйственной продукции составил 380 млрд рублей. Если мы говорим, что сельское хозяйство – основа экономики, то, по-моему, это будет несколько преувеличенное утверждение, поскольку экономическая мощь нашей республики очень велика. Упомянутые мной 5 трлн – это результат очень большого труда.

Сегодня сельское хозяйство – это важная часть экономики и образа жизни нашей республики. В целом республика – регион-лидер в масштабах страны, и по состоянию сельского хозяйства мы входим в первую тройку наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью.

Что касается отношения руководства, то внимание к сельскому хозяйству большое. Это давняя традиция в нашей республике. Помню, еще в начале 1990-х годов, когда возможность доходов бюджета республики сильно зависела от нефти, даже когда баррель нефти упал до 8 долларов, отношение руководства республики к сельскому хозяйству всегда было приоритетным. Мы субъект, который оказывает самую большую государственную поддержку отрасли сельского хозяйства в масштабах страны.

Если говорить о том, чего мы достигли за время нашей работы… В начале 1990-х годов положение было сложным. В этот период сильно износившееся сельское хозяйство нужно было оснастить технически и технологически по-новому. Несмотря на то, что прошло довольно много времени, я сравниваю период, когда работал в районе, министерстве, с сегодняшним днем. Оснащенность и технологическое развитие сельского хозяйства тогда и сейчас – это небо и земля. Один из самых больших достигнутых результатов в сельском хозяйстве – сегодня мы сильные и очень современные.

«Для стабильности села, для того чтобы сделать его привлекательным, уровень жизни живущего там населения должен быть не ниже, чем в городе» Фото: © «Татар-информ»

«Необходимо наличие достаточного количества программ, соответствующих потребностям каждого человека, который хочет обосноваться на селе»

– Какие приоритетные направления в сфере социальной и экономической защиты сельского населения в Татарстане вы бы отметили в первую очередь? Что нужно сделать, чтобы поддержать молодежь, удержать их в сельской местности?

– Для стабильности села, для того чтобы сделать его привлекательным, уровень жизни живущего там населения должен быть не ниже, чем в городе, и даже в некоторой степени иметь преимущества по сравнению с селами и районами, уровень жизни в городе пока несколько выше.

Необходимо наличие достаточного количества программ, проектов, соответствующих потребностям каждого человека, который хочет остаться и обосноваться на селе. Доход от этих занятий должен быть достаточным для того, чтобы уровень жизни был не ниже, чем в городе.

Существует множество государственных программ. Однако они не могут в полной мере удовлетворить потребности села. В сельской экономике есть и не зависящие от рынка природные условия. В этом году вырос хороший урожай, но сложные погодные условия приводят к потере значительной части хлеба. Потерянный хлеб – это сокращение дохода сельского жителя. Есть такие особенности. В государственной политике эта особенность села должна учитываться, безусловно, должно быть обеспечено равенство в доходах населения при участии государства.

Какие из программ развития сельского хозяйства, созданных в то время, когда вы были министром сельского хозяйства и продовольствия, оправдывают себя и сегодня?

– Каждое наше действие (программа, проект) принималось с учетом состояния дел на местах, уровня жизни, особенностей накопившихся проблем и после совместного обсуждения. Поэтому не могу сказать, что какая-то программа была успешной, а какая-то – нет, или что у нас были какие-то ошибки. Потому что каждая из них внесла свой вклад в обеспечение стабильности и развития в свое время.

Конечно, для любого дела нужно быть сильным. Сегодня мы технологически современны и сильны. Думаю, что программа технико-технологического укрепления, модернизации сельского хозяйства – одна из самых успешных. Потому что она позволяет обеспечить желаемое качество работы, достичь крупномасштабного производства. Если работу, которую раньше выполняли четыре человека, сейчас на современной технике и с высоким качеством (трактор, комбайн, посевной комплекс и другие агрегаты) выполняет один человек, это дает большие возможности для повышения заработной платы, способствует росту интереса к труду.

Для обеспечения стабильности села были внедрены программы развития семейных ферм, личных хозяйств. Каждая из них была программой, соответствующей потребностям того периода, каждая сыграла свою положительную роль в судьбе села.

«Экономика идет рука об руку с наукой, поэтому сильная экономика, с одной стороны, может и помешать сохранению языка, так как идут процессы ассимиляции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От сильной экономики можно получить больше помощи для сохранения языков»

Как вы оцениваете роль руководства республики в деятельности Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ? Какую роль играет здесь сильная экономика Татарстана?

– Оцениваю высоко. Отношение руководства к проблеме родных языков очень важно. В Комиссии по родным языкам есть очень много проектов, каждый из них реализуется с его одобрения. Слово Раиса РТ Рустама Минниханова очень ценно и действенно. Он сам на личном примере показывает важность сохранения родных языков, старается говорить, общаться на татарском языке. То, что он в своих выступлениях обращается к аудитории на родном языке, хотя бы с несколькими словами, – для нас большая поддержка.

Экономика идет рука об руку с наукой, поэтому сильная экономика, с одной стороны, может и помешать сохранению языка, так как идут процессы ассимиляции. С другой стороны, если исходить из возможности использования денежных ресурсов для укрепления родного языка, то от сильной экономики можно получить больше поддержки для сохранения языков.

Изменения времени, процессы, происходящие в стране, хотя и не оказывают прямого влияния на язык, но в большой стране, государстве, при более широком общении на русском языке существуют проблемы и в сохранении языков других народов.

«Еще одно очень важное качество – всегда оставаться верным своему слову. Это необходимые качества для поддержания высокого авторитета на протяжении многих лет. И они есть у нашего Раиса» Фото: © «Татар-информ»

«В нашей республике отношение руководителей различного уровня к языковой политике разное»

В языковой политике важна не только помощь государства, но и активность общественности. Считаете ли вы, что в этой области есть доверительные отношения между руководством республики и гражданами?

– Если сказать одним предложением, в нашей республике отношение руководителей различного уровня к языковой политике разное. Равнодушных тоже очень много. Есть и наши сторонники. Это в основном татарская интеллигенция – ученые, писатели, поэты, певцы, композиторы, работники культуры, национальных образовательных учреждений.

Если говорить о том, есть ли доверительные отношения между руководством республики и народом, то, если бы не было доверия во взаимоотношениях, экономика республики не смогла бы достичь такого высокого уровня. Конечно, доверие большое. Народ верит руководству республики, опирается на него, потому что руководители республики всегда ставили приоритетом своей работы судьбу нашего народа.

Хороший результат возможен только тогда, когда руководитель и народ сплочены, как одна семья. Каким бы высокопоставленным руководителем ты ни был, нужно быть близким к народу. Надо любить людей. Если у тебя есть эти качества, то, используя все возможности, ты отдаешь людям свой труд, благо, душевный настрой. Такой труд дает хороший результат.

Еще одно очень важное качество – всегда оставаться верным своему слову. Это необходимые качества для поддержания высокого авторитета на протяжении многих лет. И они есть у нашего Раиса.

Что, по-вашему, необходимо еще сделать в области национального образования, культуры, популяризации родного языка?

– Если мы берем в качестве примера национальное образование, то название должно соответствовать его содержанию. Если оно называется «национальным», то и в его содержании должна быть национальная составляющая. Безусловно, должно быть образование на родном языке, воспитание любви и уважения к национальным традициям, культуре. Нужна преданность языку, любовь к нему. А для сохранения родного языка нужно на нем говорить. Это правило простое.

Для популяризации родного языка необходимо системно обогащать культурную среду национальным содержанием. По инициативе нашей Комиссии успешно реализуется широкий спектр проектов, каждый из которых вносит значимый вклад в насыщение общественного пространства элементами национальной культуры и языка. В государственных телерадиокомпаниях «Татарстан – Новый век», «ВГТРК», средствах массовой информации, а также совместно с министерствами и общественными организациями реализуются проекты, ориентированные на различные аудитории. Кроме того, проводятся мероприятия, предполагающие непосредственное общение с населением. Их целью является формирование интереса к национальной среде, развитие любви и интереса к родному языку. Благодаря этому среди наших соотечественников наблюдается определенное оживление.

«Если мы сможем глубже внедрить национальную идентичность, любовь к языку, это сделает судьбу языка более долговечной в будущем» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы более равнодушны к своей национальной идентичности»

По-вашему, какой метод сегодня является наиболее эффективным для сохранения родных языков на государственном уровне?

– По-моему, первое – это семья. У татарского народа есть качество, которые нельзя одобрить, – это равнодушие к своей национальной идентичности. Правда, в судьбе нации были разные периоды – и периоды отступления, и периоды роста после пробуждения. Это шло неравномерно. Если у родителей есть заинтересованное отношение к родному языку, обычаям, национальной культуре, истории и они способны передать это своим детям, внукам, это было бы самым эффективным направлением в сохранении и развитии нашего языка.

Мы говорили ранее, что необходимо национальное образование, его содержание. Если мы начнем с детского сада, на протяжении почти двух десятилетий жизни, с 2-3 лет до 17 лет, ребенок впитывает в себя всю информацию. Если мы сможем глубже внедрить национальную идентичность, любовь к языку, это сделает судьбу языка более долговечной в будущем.

В окружающей среде постоянно должна ощущаться национальная составляющая. В наших мечетях тоже есть большие возможности. В последние годы мы находим нашу духовную ориентацию, ощущается более глубокое проникновение в религию. Она укрепляет нашу духовность, эффективность сохранения языка через религию, через мечети очень высока. Поэтому мы возлагаем на них большие надежды.

«Нельзя сохранить язык принудительно. Нужно в первую очередь проникнуть в души детей и подростков, пробудить в них любовь к родному языку» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В последние годы мы ощущаем некоторое оживление в отношении родных языков»

Говорят, что язык – это душа нации. По вашим наблюдениям, какие изменения претерпевает сегодня отношение населения Татарстана к родному языку?

– Наша республика многонациональная. Мы занимаемся сохранением и развитием родных языков других народов, проживающих в республике, – чувашского, удмуртского, марийского, мордовского. Кроме того, при Раисе республики существует такая же специальная Комиссия по сохранению и развитию русского языка.

Нельзя сохранить язык принудительно. Нужно в первую очередь проникнуть в души детей и подростков, пробудить в них любовь к родному языку, всеми возможными способами показать красоту нашего языка, рассказать то, что он является языком сильного народа, изысканным в литературном отношении.

Например, один из наших очень престижных проектов – конкурс «Татар сүзе». Мы уже провели его несколько раз. Каждый раз на конкурс приходит более 4 тысяч заявок-произведений. Каждый из участников стремится донести до народа красоту нашего языка.

В последние годы мы ощущаем некоторое оживление в отношении родных языков. Ощущается более бережное, ответственное отношение к ним. Просыпается духовная потребность в родных языках. Растет число неравнодушных соотечественников. Только телерадиокомпанией «Татарстан – Новый век» реализуется около 20 проектов. Количество зрителей многих наших проектов на экране больше, чем количество болельщиков хоккейного матча! Вот это очень хороший пример. Если красота родного языка поселилась в сердцах наших соотечественников, значит, растет потребность в нем. Поэтому мы с надеждой смотрим на будущее нашего языка.

Необходимо стараться поддерживать тепло национального очага, используя все возможные меры для закрепления отмеченных мной пусть небольших, но прекрасных изменений.

Зиля Мубаракшина, «Интертат», перевод с татарского