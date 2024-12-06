Марат Ахметов рассказал, почему будущие поколения будут небезразличны к правонарушениям

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане формируется поколение, небезразличное к правонарушениям. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов после награждения победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности.

«Очень серьезный и важный проект. Так мы формируем поколение, которое к коррупции и другим правонарушениям небезразлично. Поколение, которое уже сегодня умеет выражать свое отношение к неприятным делам», — сказал корреспонденту «Татар-информа» Марат Ахметов.

Сегодняшние школьники и студенты в будущем составят основу государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров, бизнес-сообщества и институтов гражданского общества. Но конкурс затрагивает не только молодое, но и старшее поколение: родителей, преподавателей, наставников.

«Это не просто 57 тыс. детей. С ними работают преподаватели и родители. Это целая масса людей, которая в будущем будет оказывать огромное влияние на развитие общества», — добавил Ахметов.

Победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности наградили сегодня в Казанском Кремле. Основной целью проведения конкурсов их организаторы называют воспитание нового поколения, у которого с малых лет будет сформировано стойкое неприятие коррупционного поведения.

Всего Министерством образования и науки РТ было проведено четыре конкурса:

конкурс творческих работ антикоррупционной направленности «Надо жить честно!»,

конкурс творческих работ среди студентов профессиональных образовательных организаций «На страже закона, против коррупции!»,

конкурса сочинений на родном языке «Скажем коррупции „Нет!“»,

конкурс сочинений антикоррупционной направленности «Будущее моей страны — в моих руках».

Работы победителей будут использованы при подготовке календарей, брошюр, методических рекомендаций на антикоррупционную тематику, а также при проведении мероприятий по профилактике коррупции среди молодежи.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Конкурс проводился под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и при поддержке Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.