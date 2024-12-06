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Марат Ахметов рассказал, почему будущие поколения будут небезразличны к правонарушениям
В Татарстане формируется поколение, небезразличное к правонарушениям. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов после награждения победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности.
«Очень серьезный и важный проект. Так мы формируем поколение, которое к коррупции и другим правонарушениям небезразлично. Поколение, которое уже сегодня умеет выражать свое отношение к неприятным делам», — сказал корреспонденту «Татар-информа» Марат Ахметов.
Сегодняшние школьники и студенты в будущем составят основу государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров, бизнес-сообщества и институтов гражданского общества. Но конкурс затрагивает не только молодое, но и старшее поколение: родителей, преподавателей, наставников.
«Это не просто 57 тыс. детей. С ними работают преподаватели и родители. Это целая масса людей, которая в будущем будет оказывать огромное влияние на развитие общества», — добавил Ахметов.
Победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности наградили сегодня в Казанском Кремле. Основной целью проведения конкурсов их организаторы называют воспитание нового поколения, у которого с малых лет будет сформировано стойкое неприятие коррупционного поведения.
Всего Министерством образования и науки РТ было проведено четыре конкурса:
- конкурс творческих работ антикоррупционной направленности «Надо жить честно!»,
- конкурс творческих работ среди студентов профессиональных образовательных организаций «На страже закона, против коррупции!»,
- конкурса сочинений на родном языке «Скажем коррупции „Нет!“»,
- конкурс сочинений антикоррупционной направленности «Будущее моей страны — в моих руках».
Работы победителей будут использованы при подготовке календарей, брошюр, методических рекомендаций на антикоррупционную тематику, а также при проведении мероприятий по профилактике коррупции среди молодежи.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Конкурс проводился под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и при поддержке Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.
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