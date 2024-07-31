Ахметов рассказал, как в сельском хозяйстве решается проблема нехватки кадров

Модернизация и внедрение новых технологий позволили избежать острого дефицита кадров на селе. Об этом на пресс-конференции в Высокогорском районе по поддержке села поделился заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Если бы мы за прошлые годы в сельском хозяйстве не смогли столь масштабно модернизироваться, то положение Татарстана осталось бы затруднительным. Пришла новая техника, теперь один человек способен работать на одном тракторе вместо четырех, при этом с кратно большей производительностью. Тракторист получает хорошую зарплату, поскольку нужно платить только ему одному, а не четырем людям», — заявил он.

Однако проблема нехватки рабочих рук на селе никуда не исчезнет. Напротив, в ближайшие годы она будет становиться все масштабнее, над ней придется еще очень плотно поработать, заключил Ахметов.