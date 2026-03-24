Марат Ахметов провел прием граждан в Казани

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марат Ахметов провел прием граждан в приемной Президента РФ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Жители республики обращались с жилищными вопросами, а также с инициативами по развитию татарского музыкального искусства.

Народный артист Татарстана Мингол Галеев предложил организовать на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета обучение особой методике исполнения татарских песен, связанной с традициями народного пения. Он отметил, что готов сам выступить педагогом.

«Я много лет использую собственную методику развития вокальных способностей, основанную на народном пении татар. Нам надо развивать школу настоящего народного, татарского пения, нашу национальную технику вокала, упомянутую еще нашим поэтом Габдуллой Тукаем. Готов обучать этому не только татар», – подчеркнул Мингол Галеев.

Еще одно предложение поступило от жителя Казани, музыканта-исполнителя Айнура Муратова. Он выступил с инициативой издать сборник партитур народных мелодий и музыкальный альбом татарского музыкального искусства в исполнении национальных инструментов, а также разместить его на цифровых платформах и других носителях.

«Этот альбом можно было бы разместить на интернет-площадках, а также на телевидении и радио, выпустить на флеш-накопителях и передать в библиотеки республики», – отметил он.

Марат Ахметов в ответ предложил сохранять не только мелодии, но и тексты народных песен, подчеркнув, что это позволит одновременно развивать музыкальное творчество, исполнительское искусство и родной язык.