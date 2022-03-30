Марат Ахметов призвал участников и гостей этнокультурного фестиваля сохранять родной язык

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов на гала-концерте II регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә — Творчество мира и согласия» призвал участников и гостей мероприятия сохранять родной язык. Событие состоялось в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба вуза.

«Очень надеюсь, что фестиваль, безусловно, с согласия его автора Рафиса Тимерхановича (Рафиса Бурганова, ректора университета — прим. Т-и), будет продолжен и дальше. Похоже, со следующего года фестиваль будет еще более масштабным. Жить нам вместе, дружить нам вместе. Давайте сохраним язык наших матерей и сделаем всё, чтобы наш Татарстан и дальше процветал», — заявил Марат Ахметов.

Ректор Казанского государственного медицинского университета и исполняющий обязанности председателя Совета ректоров РТ Алексей Созинов в свою очередь заметил, что в Татарстане формируется новый праздник в виде национального фестиваля.

«Я нисколько не сомневаюсь, что эта добрая традиция в нашей республике состоится. Проведение таких фестивалей, таких праздников, когда собираются именно молодые люди, которые готовятся стать главной силой в республике, стране и мире, необходимо. А для того чтобы стать этой главной силой, нужно подкрепляться мощью дружбы между людьми, меду народами», — объяснил он свою позицию.

Награждая победителей фестиваля, депутат Государственной Думы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов подчеркнул: «Только через уважение, знание, понимание, любви к другой культуре, традициям, можно сберечь собственную культуру. Конечно, важное место занимают родные языки. Нет языка — нет народа.

«У нас в республике создаются и созданы большие возможности для изучения и сохранения родного языка. Вклад такого фестиваля в том, чтобы мотивировать, стимулировать, приблизить к необходимости знать, изучать свой родной язык. Это очень важно. Мы видим, как пренебрежительное отношение к любому языку приводит к печальному исходу», — добавил парламентарий.

Фестиваль проводится уже второй год при содействии Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Организаторами выступают Минмолодежи РТ, Минобрнауки РТ и Поволжский университет спорта и туризма.

Для участия в конкурсе-фестивале в этом году было подано 97 заявок от вузов городов Татарстана: Казани, Альметьевска, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска. Соревнования прошли по таким направлениям, как вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово. В этом году участники посвятили свои выступления культурному наследию народов России.

Вузом-победителем за представленные творческие номера был признан Казанский медицинский университет. Второе место на счету Поволжскому университету спорта и туризма. Замкнул тройку лидеров Казанский инновационный университет имени Виталия Тимирясова. Лучшие творческие коллективы получили дипломы и денежные сертификаты.