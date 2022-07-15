Марат Ахметов призвал районные редакции Татарстана создавать новые языковые проекты

Татарстанским СМИ необходимо заняться разработкой новых проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков, дружбы и согласия народов республики. Об этом на большом журналистском Сабантуе АО «Татмедиа» в Богатых Сабах рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

О том, над какими проектами редакции филиалов АО «Татмедиа» работают сейчас, на встрече с председателем Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов РТ рассказали главные редакторы районных изданий. Так, главный редактор «Мамадыш-информа» Светлана Ханова рассказала о проекте «Навигатор в прошлое, а главред газеты «Маяк» Азнакаевского района Фархат Шайхулов представил редакционный проект «Авылым уңганнары». Кроме того, главный редактор газеты на чувашском языке «Сувар» Ирина Трифонова ознакомила участников встречи с проектом «115-летие Петра Хузангая — наследие народного поэта».

Марат Ахметов рекомендовал авторам подать заявку на персональный грант по языковому проекту. «Вашу газету надо поддержать. Узнайте, на каком уровне материально-техническая база редакции», — подчеркнул он.

«Старайтесь разрабатывать новые проекты. <...> Мы готовы помочь финансами. Не повторяя те проекты, создавайте такие, чтобы вы могли оказать здоровое влияние по вопросам языка, дружбы и согласия, национальных традиций. Сейчас нужны более масштабные, захватывающие зрителя, читателя проекты на более широкую аудиторию», — обратился Марат Ахметов к руководителям редакций.

Он также напомнил, что в этом году АО «Татмедиа» отмечает свое 15-летие, и поблагодарил его сотрудников за плодотворную работу. «При поддержке комиссии, нашего Президента, мы готовы служить для полнокровной жизни республики. Желаю нам вместе плодотворно трудиться ради общей цели. Совершенству нет предела. Возможностей очень много», — заявил Марат Ахметов.