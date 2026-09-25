Марат Ахметов поздравил Рената Хариса с 85-летием

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялось торжество по случаю 85-летия народного поэта Татарстана Рената Хариса. Участие в праздничном мероприятии, приуроченном к показу оперы «Сююмбике», либретто которой написал поэт, принял исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба парламента региона.

Политик поздравил юбиляра от имени руководства Татарстана и зачитал поздравительный адрес помощника Президента РФ Владимира Путина, председателя Союза писателей России Владимира Мединского.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Талантливый поэт, авторитетный литературный критик, умеющий тонко чувствовать нюансы переводчик, видный общественный деятель, Вы внесли большой вклад в развитие литературного процесса и отечественной культуры в целом. В подтверждение тому – высокие государственные награды, уважение коллег и искренняя любовь читателей. Рад взаимодействовать с вами в Союзе писателей России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и реализации всех творческих планов», – было сказано в поздравительной телеграмме.

И. о. Председателя Госсовета РТ также сообщил гостям вечера, что указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ренат Харис удостоен ордена «Дуслык».

От себя Марат Ахметов добавил, что юбиляр – видный общественный деятель и политик. «Он стоял у истоков создания и становления новейшей истории Татарстана и его государственных символов. Ренат Харис беззаветно предан своему народу, своей республике. Напомню, что он был депутатом Верховного и Государственного Совета, а также заместителем Председателя парламента. И сегодня в свои 85 лет он продолжает творить», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, Ахметов вручил Харису благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Татарстана.

«Чтобы работать, так или иначе, нужно вдохновение, а вдохновение – это дело души. Душа, как сказал наш знаменитый казанец – поэт Николай Заболоцкий, обязана трудиться и день, и ночь. Я продолжил это требование – моя душа работала и утром, и вечером тоже. Поэтому я в свои 85 лет доволен тем, что я сделал», – заметил в ответном слове Ренат Харис.

Гостям торжественного вечера представили оперу «Сююмбике» – одну из визитных карточек современного репертуара ТАГТОиБ. Действие постановки происходит в середине XVI века – во времена падения Казанского ханства. В центре сюжета – трагическая судьба царицы Сююмбике. Опера исполняется на двух языках: татарском и русском. Мировая премьера произведения состоялась в 2018 году на сцене этого же театра. В 2020-м творческий коллектив создателей постановки и бессменная исполнительница партии Сююмбике – ведущая солистка театра Гульнора Гатина были удостоены Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая. В марте 2025-го спектакль вошел в «Золотой фонд театральных постановок России» Союза театральных деятелей страны.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Ренат Харис – народный поэт Республики Татарстан (2004), заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1972), заслуженный работник культуры Каракалпакской АССР (1980), заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2002), лауреат Государственной премии РФ (2005), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1997), лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля (1972), лауреат Большой литературной премии имени Расула Гамзатова (2011).

Харис – автор более 60 сборников стихов, поэм и пьес. Среди его работ – либретто балета «Сказание о Йусуфе» (за него в 2005 году он получил Государственную премию РФ), опер «Любовь поэта» и «Сююмбике», балета «Золотая Орда», мюзикла «Золотая Казань», оперы «Черная палата», монооперы «Зеркало», первой татарской оратории «Человек» (композитор – Мирсаид Яруллин), а также сценарий первого музыкального фильма о Габдулле Тукае «Озари мне душу песней». На его стихи композиторы создали около 200 вокальных произведений, отдельные его произведения переведены на многие языки народов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В начале 1990-х годов под руководством Рената Хариса рабочая группа Конституционной комиссии республики подготовила проекты государственных символов Татарстана: флага, герба и гимна. В конце 1990-х был заместителем Председателя Государственного Совета РТ.