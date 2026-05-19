Марат Ахметов поздравил работников СМИ Татарстана с Днем печати республики

И. о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов поздравил журналистов, издателей, полиграфистов, ветеранов и начинающих «работников пера» с Днем печати Республики Татарстан, соответствующий документ с его речью имеется в распоряжении «Татар-информа».

«Этот праздник объединяет всех, чья профессия и призвание связаны с "живым" словом, сохранением исторической памяти, отражением высоких достижений и устремлений современного Татарстана. Печать всегда была не просто средством информирования, а важнейшим инструментом сбережения культуры, родных языков, духовно-нравственных ценностей нашего многонационального народа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и новых вызовов республиканские СМИ выступают проводниками государственной политики, надежной опорой конструктивного диалога между властью и обществом, остаются хранителями традиций качественной журналистики», – говорится в поздравлении.

Ахметов отметил, что лучшие качества журналистов – трудолюбие, честность, объективность и гражданская ответственность – заложены благодаря ветеранам и представителям династий отрасли.

Он пожелал медиасообществу республики верных и благодарных читателей, вдохновения, ярких тем и новых творческих успехов во имя процветания родного края, а также крепкого здоровья, мира и благополучия.

«С праздником! Бәйрәм белән!», – заключил Ахметов.