Марат Ахметов посетил сельхозпредприятия Мензелинского района

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов в ходе рабочей поездки в Мензелинский район посетил ряд предприятий агропромышленного комплекса. В частности, он ознакомился с работой «Камского бекона», убойного цеха «Мензелинск Бройлер» и Кузембетьевского ремонтно-механического завода, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ахметов прибыл в район для участия в зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельчан. В мероприятии участвуют главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители сельхозкооперативов, профильных министерств, ведомств и банковской сферы из 14 районов восточной и северо-восточной зон Татарстана.

До начала совещания Марат Ахметов посетил «Камский бекон» в селе Коноваловка. Как сообщил генеральный директор предприятия Ленар Салахов, с 2020 года здесь реализуется инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 6 тыс. голов.

Четыре года назад на предприятии ввели в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 3 тыс. голов дойного стада. Сейчас на ферме работают три доильно-молочных блока карусельного типа.

Общее поголовье предприятия составляет 19 625 голов, из них 9 014 коров, в том числе 7 800 дойных. Суточный надой достигает 275 тонн.

На предприятии внедряются технологии машинного зрения: оптические датчики и нейросети позволяют автоматически анализировать изображения, контролировать соблюдение технологий доения и выявлять заболевания животных.

В планах предприятия – расширение поголовья и строительство автоматизированного кормового центра мощностью 800 тонн в сутки.

Также Марат Ахметов посетил убойный цех кооператива «Мензелинск Бройлер» в селе Наратлы-Кичу. Предприятие построили пять лет назад по программе строительства убойных пунктов. Размер гранта тогда превысил 27 млн рублей. В 2025 году здесь произвели 150,3 тонны мяса птицы.

В рамках рабочей поездки исполняющий обязанности главы парламента ознакомился и с работой Кузембетьевского ремонтно-механического завода. Предприятие выпускает зерноочистительные машины, оборудование для сушки и вентиляции семян и комбикормов, а также занимается строительством и реконструкцией зерноочистительных комплексов и ремонтом дизельных двигателей.

Основным направлением завода остается производство техники для послеуборочной обработки и хранения зерна. В прошлом году здесь выпустили 387 единиц техники и отремонтировали 150 дизельных двигателей.

На сегодняшний день предприятие обладает восемью патентами на собственные разработки. Техника поставляется в регионы России и страны ближнего зарубежья.