Марат Ахметов посетил Пестречинский район и оценил развитие образования и АПК

Исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ Марат Ахметов посетил с рабочей поездкой Пестречинский район. Он пообщался с администрацией и резидентами индустриального парка «М-7 Шали», а также ознакомился с работой школ, где обучение ведется на родных языках народов республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Одним из пунктов визита стала Шалинская средняя школа имени Файзрахмана Сафина – одна из старейших татарских сельских школ, которая в следующем году отметит 110-летие. Среди ее выпускников – председатель Духовного управления мусульман России, муфтий Равиль Гайнутдин, ученые КФУ Завдат и Ильдус Сафины, полковник Мансур Ахметшин, генерал-лейтенант Габбас Зайнуллин, заслуженный врач РСФСР Марзия Мухаметзянова.

С историей школы связано и имя народного поэта Габдуллы Тукая: в 1930-1934 годах здесь преподавала Зайтуна Мавлюдова, к которой он испытывал чувства. Сегодня в школе установлена памятная доска.

Учебное заведение носит имя Файзрахмана Сафина – руководителя колхоза, который в свое время стал одним из передовых в стране. В школе два корпуса: здание середины прошлого века отремонтировано и используется для начальных классов.

Сейчас школа выполняет роль методического центра развития национального образования в районе. Во время визита учащиеся показали отрывок из спектакля Туфана Миннуллина «Әниләр һәм бәбиләр» («Дочки-матери»).

Директор школы Алмаз Мухутдинов сообщил, что работа по изучению родных языков и сохранению традиций начинается еще в детском саду. Он отметил, что детям важно не только получать знания, но и формировать интерес к культуре, языку и традициям своего народа, и добавил, что в школе регулярно проходят праздники, концерты и фестивали, а также работает театральная студия.

Вопросы развития национального образования, сохранения родных языков и культуры обсудили на круглом столе в районном Доме культуры.

Марат Ахметов обратил внимание, что Пестречинский район остается одним из сложных в республике с точки зрения сохранения языков и культур. По его словам, на ситуацию влияет близость к Казани, процессы урбанизации и глобализации. Он пояснил, что по официальным данным в районе проживает 64 тысячи человек, фактически – около 120 тысяч.

Более 20 тысяч жителей ежедневно ездят на работу в Казань и возвращаются обратно. Ахметов добавил, что молодежь, переезжая в районный центр, постепенно теряет связь с родным языком и культурой, и подчеркнул, что объединить жителей в единую многонациональную общность в таких условиях сложно, поэтому работу в этом направлении необходимо усиливать.

В тот же день Ахметов посетил индустриальный парк «М-7 Шали», где осмотрел предприятия и пообщался с предпринимателями. Промпарк, открытый два года назад, занимает более 34 гектаров и специализируется на переработке сельхозпродукции, производстве стройматериалов и сборке оборудования.

На территории уже выполнена планировка, построены дороги, налажено освещение, действует контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, проведено водоснабжение, частично подключены электросети.

Сейчас девять резидентов строят свои производства, одно предприятие – склад глубокой заморозки – уже работает. В нем поддерживается температура до −25 градусов, здесь хранят мясо, рыбу, полуфабрикаты и мороженое. Склад используется как распределительный центр, откуда продукция поступает в магазины. В ближайшее время планируется открыть склад охлажденной продукции.

Ахметов подчеркнул необходимость поддержки резидентов в решении организационных вопросов, включая оформление документов и подключение к электросетям. Он также отметил, что подобные промышленные площадки имеют высокий потенциал, и выразил мнение, что производственный бизнес будет постепенно перемещаться за пределы городов.

Также Ахметов посетил «Агролак», где ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам. Площадь пашни предприятия составляет 3204 гектара, в этом году планируется засеять 2968 гектаров. Озимые культуры уже размещены на 490 гектарах, под яровые зерновые и зернобобовые отведено 1117 гектаров, технические культуры займут 545 гектаров, кормовые – 816 гектаров, еще 236 гектаров останутся под паром.

На фермах хозяйства содержится 888 коров, из них 375 – дойные. Надой на одну корову составляет 1954 килограмма.

Техника к посевной практически полностью готова, завершить ремонт планируется к 15 апреля. Генеральный директор предприятия Раиль Галямов сообщил, что парк техники существенно обновили, в том числе недавно закупили оборудование на сумму 130 млн рублей.

В завершение встречи с механизаторами Марат Ахметов пожелал им успешной работы и отметил, что ключевыми факторами для хорошей посевной остаются благоприятная погода и стабильные цены на сельхозпродукцию.