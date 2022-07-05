Марат Ахметов посетил ферму, оснащенную поливальной системой

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил одну из агрофирм в селе Нармонка Лаишевского района республики, оснащенную мелиоративной системой. Он ознакомился с процессом полива и осмотрел поля с урожаем картофеля, капусты и ржи.

«Мелиорация для нашей республики очень важна, особенно после засух 2010 и прошлого годов. Только кормов мы завезли тогда на 15 млрд рублей. Еще более сурового урока нам не нужно. Ежегодно около 500–700 млн рублей в Татарстане тратят на поддержку предпринимателей, которые устанавливают в своих хозяйствах такие системы. Каждый год мы наращиваем площадь орошаемых земель на 4–5 тыс. гектаров», — отметил Марат Ахметов.

Он подчеркнул, что прошлый год показал — площадь орошаемых земель в Татарстане на сегодняшний день недостаточна. Поэтому в ближайшие годы ее планируется увеличить с 32 тыс. до 50 тыс. гектаров, чтобы животноводы были на 100% обеспечены кормами и в республику не завозились овощи, которые выращивают и здесь.

«Мелиорация — это очень высокотехнологичное понятие, которое должно развиваться параллельно с высокой культурой земледелия, чтобы не тратить воду впустую», — добавил парламентарий.

Ахметов посетил картофельное, капустное и ржаное поля, а также осмотрел поливальную установку. Для размещения таких систем предусмотрена государственная субсидия, доходящая до 70% от их стоимости. Затем он осмотрел новые склады, которые также были построены при государственной поддержке. Они оснащены современным оборудованием для хранения и охлаждения овощей.

«В прошлом году наша компания построила склад на 5 тыс. тонн овощей, а также мощные фасовочные и упаковочные линии, чтобы реализовывать овощи на ярмарках, рынках и супермаркетах. Мы только субсидий за увеличение площадей выращивания получили примерно 15 млн рублей. В этом году мы ожидаем хорошую урожайность», — заявил заместитель генерального директора АО «Татагролизинг» Ильхам Валеев.

По его словам, при использовании системы орошения урожай увеличивается примерно в два раза, а некоторые культуры без такого полива вообще растут очень плохо.