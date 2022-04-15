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Общество
15 апреля 2022  21:10
Арсений Каримов

Марат Ахметов поддержал проекты молодежи Татарстана по сохранению родного языка

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Председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов встретился с авторами проектов, направленных на сохранение и развитие родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Если мы хотим, чтобы наши проекты, направленные на сохранение татарского языка, стали популярными среди молодежи, то эти проекты мы должны создавать вместе с ними. Так у нас будет больше возможности узнать их запросы и готовить интересные и актуальные мероприятия», — убежден Ахметов.

Всего было презентовано 14 различных проектов. Все они получили поддержку от председателя Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

#Марат Ахметов #сохранение родных языков
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