Марат Ахметов поддержал проекты молодежи Татарстана по сохранению родного языка

Председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов встретился с авторами проектов, направленных на сохранение и развитие родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Если мы хотим, чтобы наши проекты, направленные на сохранение татарского языка, стали популярными среди молодежи, то эти проекты мы должны создавать вместе с ними. Так у нас будет больше возможности узнать их запросы и готовить интересные и актуальные мероприятия», — убежден Ахметов.

Всего было презентовано 14 различных проектов. Все они получили поддержку от председателя Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.