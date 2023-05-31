Марат Ахметов: По сравнению с другими регионами у аграриев РТ колоссальная поддержка

Сегодня в Рыбно-Слободском районе Татарстана прошел завершающий семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельского населения, развития малых форм хозяйствования и сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

До начала пленарного заседания участники семинара-совещания посетили ряд сельскохозяйственных и социальных объектов. Сама пленарная часть в районном Доме культуры началась с посещения выставки промышленной и сельскохозяйственной продукции местных производителей.

Открывая семинар-совещание, заместитель Председатель Государственного Совета РТ Марат Ахметов заметил, что руководство и лично Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяют вопросам поддержки сельского населения и развития сельских территорий приоритетное внимание.

«По сравнению с другими регионами у нас колоссальная поддержка. Работают десятки региональных и федеральных программ, направленных на улучшение качества жизни людей на селе», — подчеркнул он.

В свою очередь глава Рыбно-Слободского муниципального района Радик Ислямов, поприветствовав участников мероприятия, отметил важное значение государственных программ для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в своем выступлении проанализировал вопросы сельского предпринимательства, развития малого и среднего агробизнеса. По его данным, за 2022 году ЛПХ произвели валовой сельхозпродукции на 107,3 млрд рублей.

Кроме того, глава Минсельхозпрода РТ рассказал о грантовой поддержке сельского бизнеса, строительстве жилья на селе, программе Комплексного развития сельских территорий, возможностях инвестиционного и льготного кредитов. Он также призвал глав районов взять на особый контроль вопрос развития предпринимательства в сельских поселениях.

Модераторы круглых столов, где сегодня обсуждались проблемные вопросы поддержки сельского предпринимательства, представили свои предложения.

В завершение совещания состоялась церемония награждения победителей республиканских конкурсов «Лучший руководитель крестьянского фермерского хозяйства», «Лучший руководитель ЛПХ» и «Лучший руководитель сельского поселения по развитию предпринимательства».