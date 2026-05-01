Марат Ахметов: «Первомай объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий»

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда.

«Этот праздник олицетворяет обновление природы и глубокое уважение к тем, кто своими руками созидает благополучие и могущество нашей Родины. Первомай объединяет людей разных поколений, национальностей и профессий вокруг непреходящих ценностей – справедливости, солидарности и согласия», – отметил Ахметов.

Ахметов подчеркнул, что благодаря труду жителей Татарстана республика сохраняет ведущие позиции в экономике, науке, промышленности и сельском хозяйстве. Он добавил, что в современных условиях важную роль в развитии региона играют гибкость мышления, инновационные подходы, взаимовыручка и верность стране.

«В этот весенний день слова благодарности – ветеранам, показавшим пример воинской и трудовой доблести, наставникам, щедро делящимся опытом с молодежью», – добавил Марат Ахметов.

В завершение он пожелал жителям республики здоровья, мира, тепла в семьях и новых достижений во благо родного края, поздравив их с праздником.