Марат Ахметов обсудил со студентами традиции, язык и развитие сельского хозяйства

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов встретился со студентами Казанского аграрного университета, обучающимися по направлению государственного и муниципального управления. Встреча прошла в рамках проекта «Персона» в Штабе общественной поддержки «Единой России» в республике, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В начале беседы он затронул тему сохранения традиций и духовных ценностей, которые формируются в семье. По его словам, важно, чтобы молодежь не теряла эти основы, уезжая в города ради получения образования и профессии.

Ахметов отметил, что сохранение традиций во многом зависит от воспитания в семье – от того, какие ценности передают родители, бабушки и дедушки. Он подчеркнул, что при наличии такой преемственности можно быть уверенными в сохранении культуры, языка и нравственных ориентиров у молодого поколения.

Отдельное внимание он уделил вопросам сохранения родных языков как председатель комиссии при Раисе Татарстана по их развитию. По его словам, в сельских районах дети все чаще переходят на русский язык, забывая родной.

Он отметил, что владение русским языком важно, однако это не должно происходить за счет утраты собственного языка, особенно в городах, где есть возможности для самореализации. Ахметов сообщил, что в республике реализуются сотни проектов по поддержке татарского, а также марийского, мордовского и чувашского языков.

В качестве примера он привел казанский культурно-образовательный проект «Гәүһәр», в котором участвуют более 10 тысяч школьников.

В ходе встречи он также рассказал о развитии экономики Татарстана и агропромышленного комплекса. Ахметов поделился личным опытом, отметив, что сам окончил Казанский ветеринарный институт имени Н.Э. Баумана и Саратовскую высшую партийную школу.

Он напомнил, что около 20 лет занимал пост заместителя премьер-министра республики и министра сельского хозяйства и продовольствия. По его словам, этот период пришелся на серьезные преобразования в отрасли, когда приходилось решать проблемы заброшенных земель и привлекать инвесторов.

Он отметил, что сегодня сельское хозяйство значительно изменилось: многие процессы автоматизированы, в том числе формирование рациона для животных. Современная техника позволяет выполнять работу, на которую раньше требовалось несколько единиц оборудования, а новые технологии объединяют сразу несколько агроприемов.

Ахметов подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики вышел на новый уровень, и Татарстан занимает первое место в России по производству молока, ежегодно производя около 2,3 млн тонн.

Он добавил, что республика продолжает оказывать серьезную поддержку сельскому хозяйству. По его словам, ежегодно на эти цели направляется около 16-18 млрд рублей, включая инвестиционные проекты. При этом власти стремятся сохранять сельский уклад жизни и поддерживать фермерские хозяйства, кооперативы и личные подсобные хозяйства.

Студенты также задали вопросы о работе в законодательной власти. Ахметов привел позицию Владимира Путина, который на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге отметил, что власть – это не привилегия, а ответственность перед людьми и страной, и это доверие необходимо оправдывать.

Он подчеркнул важность постоянного взаимодействия депутатов с гражданами, в том числе в ходе работы в округах и на личных приемах. По его словам, депутатский корпус должен находиться в прямом контакте с избирателями. Ахметов отметил, что человек, не способный слышать и понимать запросы людей, не должен идти во власть.

Он добавил, что депутат должен быть примером уважительного отношения, стремиться помогать людям и находить решения их проблем, а работа с людьми требует профессионализма и искренней вовлеченности.