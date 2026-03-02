Марат Ахметов об открытом уроке театральной студии «Апуш»: Вызывает глубокие переживания

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш» татарская детская театральная студия «Апуш» дала открытый урок по случаю четырехлетия своей работы. Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана и глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов, заместитель мэра Казани Гузель Сагитова, депутаты республиканского парламента Айрат Зарипов и Камиль Нугаев увидели, чему дети научились за четыре года.

Руководитель студии Алия Файзрахманова напомнила, что «Апуш» работает по четырем направлениям: актерское мастерство, сценический язык, сценическое движение и вокал.

Праздник открылся гимном студии «Апуш». Затем свои таланты продемонстрировали группы студии, занимающиеся в культурных центрах, расположенных в разных районах Казани. Четыре года назад именно в центре «Сайдаш» была создана творческая группа, ставшая «первой ласточкой».

По словам заслуженной артистки РТ, актрисы Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Резеды Салаховой, «как и машину или спортсмена надо сначала согреть, важно сначала согреть воспитанников театра». «Когда речь идет о сценическом языке, это, конечно, тело, речь, дыхательный аппарат», – пояснила наставница. Дети показали гостям образцы артикуляционной гимнастики.

Группа студии «Апуш», занимающаяся в культурном центре «Чулпан», продемонстрировала гостям мастерство сценического движения. Их наставница – доцент кафедры хореографического искусства Казанского государственного института культуры, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Резеда Муллагалиева.

Школа-студия «Апуш. Малыши» подготовила композицию, основанную на стихотворении Мусы Джалиля «Красная ромашка». С детьми четырех – восьми лет занимаются заслуженная артистка РТ, актриса Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Алсу Файзуллина и член Союза театральных деятелей Татарстана Гузель Сибгатуллина.

Актерское мастерство продемонстрировала группа «Мы» студии «Апуш«, занимавшаяся в КДК имени Ленина. С детьми этой группы занимаются народная артистка РТ Зульфия Валеева и заслуженная артистка РТ Миляуша Шайхутдинова.

В свою очередь группа студии «Апуш», занимающаяся в ДК имени Саид-Галеева, представила тренинг по мотивам сказки «Кабартма». Режиссер – Резеда Гарипова.

К 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая группа студии «Апуш», занимающаяся в КЦ «Московский», подготовила постановку «Тукай. Ярлыкагыл». Она основана на произведении классика «Что я помню о себе». Это последняя премьера театра, она вышла в январе 2026 года. Наставник – актер Татарского ТЮЗа Булат Гатауллин.

Надо сказать, что все выступления сопровождались песнями, написанными для спектаклей студии «Апуш».

Марат Ахметов поздравил «Апуш» с четырехлетним юбилеем и поделился впечатлениями. «Я в прекрасном состоянии, в душе глубокие переживания. Ведь мы привыкли видеть выступления артистов только со сцены, а насколько самоотверженный труд происходит за сценой, я убедился своими глазами и удивился. Ведь работа с каждым из вас по отдельности – это большая задача», – обратился к детям политик.

Он подчеркнул, что педагоги прилагают огромные усилия для обучения детей навыкам речевого, сценического, хореографического мастерства. «Огромное спасибо вашим учителям, они стараются. Как красиво! Еще раз убедился, что генетический код нашей нации очень силен. Внутри каждого из вас есть национальное чувство. Конечно, оно будет жить, вести нашу нацию в будущее, делать ее жизнеспособной. Дети, огромное спасибо вам и вашим родителям!» – заявил Марат Ахметов.

«У меня на душе такое желание: хотелось бы видеть такие профессиональные театральные студии, как «Апуш», в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. <...> Будут процветать и театры, и молодежь, и наша республика! Все наше будущее, вся наша надежда на вас!» – завершил свое выступление заместитель Председателя Госсовета РТ.

Затем был вынесен большой торт, приготовленный ко дню рождения студии «Апуш». Ребята сфотографировались с гостями.

Гульнар Гарифуллина