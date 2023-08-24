Марат Ахметов о выставке «Татары на службе Отечеству»: Испытал гордость за свой народ

На территории исторического парка ВЦ «Казанская ярмарка» открылась выставка «Россия — моя история. Татары на службе Отечеству». Фото и видеоматериалы, представленные на выставке, рассказывают о вкладе видных представителей татарского народа в развитие страны.

Заместитель Председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов на церемонии открытия признался, что после просмотра экспозиции еще раз испытал чувство гордости за свой народ.

«Если кто-то спросит, кто такие татары, его несомненно надо привести сюда. На каждой экспозиции убеждаешься, что татары — народ с многовековой историей своей государственности, развитой культурой, образованием, обладающие такими качествами, как храбрость, предприимчивость, созидательность. Организаторы выставки проделали очень большую работу», — сказал он.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова заявила, что в течение учебного года выставку посетят 511 тысяч детей.

«Эта выставка — обращение к будущим поколениям. Мы будем воспитывать патриотизм через вот такие содержательные выставки», — сказала представитель министерства.

Директор Института истории АН РТ Радик Салихов рассказал, что экспозиция создана на основе объективных документов из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также зарубежных стран.

«Это бесценные материалы, настоящее сокровище. Татары вносили неоценимый вклад в развитие нашей страны и вносят сегодня. Тот, кто интересуется историей, сможет узнать о татарах на государственной службе, лашманах. В эпоху реформ Петра I татары тоже участвовали в заложении основы российского флота. Эта тема еще мало изучена. Здесь множество ценной информации для историков», — сказал Радик Салихов.

Многие знаменитые дворянские роды, а также российские государственные деятели имеют татарские корни, среди них — Виктор Кочубей, Гавриил Державин, Алексей Аракчеев, Феликс Юсупов. О них и других выдающихся исторических личностях рассказывают экспозиции выставки. Здесь также представлены герои войн с 1812 по настоящий день, биографии знаменитых деятелей сферы медицины, литературы, культуры и искусства.

Содержание выставки охватывает три периода: XIV век — начало XX века, 1930-1989 годы, 1995 год — настоящее время.