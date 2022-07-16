Марат Ахметов о работе журналиста: Нельзя останавливаться, иначе сойдешь с дистанции

Работу журналиста можно сравнить с участием в гонках, где надо постоянно держать скорость, чтобы не сойти с дистанции, считает зампредседателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в РТ Марат Ахметов. Такое сравнение он привел, общаясь с главными редакторами республиканских СМИ. Встреча прошла в рамках журналистского Сабантуя, который прошел в Богатых Сабах.



Ахметов поблагодарил руководителей газет за презентацию проектов, которые реализуются в их редакциях. «Мы видим, что поддержка президента послужила созданию действительно полезных проектов. Выбрали хорошие направления, все правильно – и обращение к истории, и поиск красоты», – отметил он.

В пример Ахметов привел работу блогера из Кукморского района, который в своем видео показал жизнь в деревне. «Постелил куртку под трактор и что-то ремонтирует. Вроде бы холод, грязь вокруг, а он смог показать это так, что получилось красиво. Жизнь в деревне считают чем-то серым, отталкивающим, а Василий сумел представить ее привлекательной, и все смотрят с восторгом. У парня получается, я бы сказал, это профессиональный журналист», – отметил Ахметов.



Он также подчеркнул, что в профессии журналиста важно всегда быть в поиске и успевать доносить информацию первыми. «Вы – как скакуны, остановился – сошел с дистанции. Вы всегда должны быть в творческом поиске. Иметь чутье на самое актуальное, востребованное читателем. Вы два нужных друг другу субъекта, которые не должны существовать отдельно», – добавил он.

Он призвал журналистов всегда «быть с читателем». «Именно такое единство – читателя и тех, кто доносит до него информацию – ведет жизнь вперед. Мы всегда говорим главам районов: “Старайтесь максимально знакомить людей с жизнью родного района», – сказал спикер, напомнив, что в этом вопросе большую роль играют районные газеты.



«Старайтесь быть в более тесной связи с руководством района, иметь достаточный авторитет, и чтобы к вам прислушивались», – отметил в заключение Ахметов.