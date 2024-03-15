Марат Ахметов: Нынешние выборы Президента России особенно важны

Фото: «Татар-информ»

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов принял участие в голосовании на выборах Президента России на участке, расположенном в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Андрея Туполева.

«Как известно, каждый из нас живет судьбой страны, потому что все мы болеем за государственность России, за ее географическую целостность, за ее природные богатства, за будущее ее народа. В настоящее время идет специальная военная операция, мы боремся за свою независимость и государственность. Поэтому нынешние выборы президента России особенно важны», - сказал Марат Ахметов на избирательном участке.

Он выразил надежду на то, что россияне выберут правильный путь.

«Через эти выборы мы доказываем всему мировому сообществу насколько российский народ един и сплочен вокруг своего национального лидера, за свое государство. Поэтому, нынешние выборы мы связываем с особой ответственностью. Я убежден в этом. Нет равнодушных нашей судьбе. Свое будущее мы видим светлым. Мы принимаем это как этап большого испытания для нас. У нашего народа также есть большое право жить в достатке, со счастливой судьбой, и это обязательно так будет», - выразил уверенность заместитель Госсовета РТ.