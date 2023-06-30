Марат Ахметов: Нужны сценарии, раскрывающие самобытность и философию нашего народа

Фото: © Камила Билалова/ «Татар-информ».

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов побывал на съемочной площадке нового сериала телеканала «Татарстан — Новый век» под названием «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). Съемки будут проходить на автозаправочной станции на 840-м километре трассы М7.

Марат Ахметов пообщался со съемочной командой, ознакомился с тизером сериала и поделился своим видением будущего татарстанского кино.

«Наша национальная среда недостаточно насыщена, нам необходимы средства, которые будут притягивать зрителя, нашу молодежь, к языку, самобытности. Компания „Новый век“ планомерно работает в этом направлении. Ранее созданные сериалы были с интересом приняты и полюбились зрителю», — сказал Марат Ахметов.

Фото: © Камила Билалова/ «Татар-информ».

Он подчеркнул, что нужно искать темы, героев, которые узнаваемы и цепляют зрителя. «В новом сериале пересекаются много судеб, они схожи с судьбами, которые мы видим в нашей жизни. Это уже четвертый многосерийный фильм от компании. Эту работу надо продолжать, потому что татарских фильмов очень мало. Не только переводы, нужны сценарии, которые сильнее раскрывают нашу национальную жизнь, самобытность, внутреннюю философию народа», — сказал Марат Ахметов.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

«Мы хотим собрать команду, изучив технологии, выйти на кинорынок. Фильмы на татарском стали появляться. Недавно по всей России в прокат вышел „Микулай“ (фильм режиссера Ильшата Рахимбая — прим. Т-и). Нам надо выпускать минимум по 4 сериала в год. И молодежные, и по древней истории, и о Казани. Таких тем очень много, стали поступать неплохие сценарии», — ознакомил с ситуацией с национальным кино Ильшат Аминов.

Съемки сериала «Юллар чатында» («На перекрестке дорог») осуществляются кинокомпанией «Ватан 21 век» (учредитель — АО «ТРК «Новый Век») при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ и благотворительного фонда «Татнефть».

Главные роли в проекте исполняют актер ТГАТ им. Камала, народный артист РТ Ильдус Ахметзянов, народный артист РТ Искандер Хайруллин, ведущий актер Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушан Мухаметзянов и другие ведущие актеры республиканских театров.

Режиссер сериала «Юллар чатында» — Алмаз Акберов. Авторы сценария — Алмаз Акберов, Альберт Шакиров.