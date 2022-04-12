Марат Ахметов: Нужно разработать программу, чтобы произошел перелом в производстве овощей

Зампред Госсовета Татарстана Марат Ахметов предложил разработать специальную программу, чтобы республика полностью обеспечивала себя овощами и картофелем. Об этом парламентарий заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Надо критически посмотреть на проблему по овощеводству и картофелю. Возможно, нужно проработать программу, чтобы в ближайшие два-три года произошел технологический перелом, перелом в производстве и хранении картофеля и овощей, чтобы в республике не было 50 рублей за килограмм картофеля. Нас не красит то, что в нашей климатической зоне овощи реализуются по таким ценам», – сказал депутат.

Ахметов подчеркнул, что, несмотря на засушливый 2021 год, агропромышленный комплекс Татарстана продолжает развиваться, не снизилась инвестиционная активность. «Только техники закуплено сельхозпредприятиями на 14 млрд рублей, параллельно идет строительство и реконструкция животноводческих объектов», – отметил он.

По словам парламентария, «запас прочности агропромышленного комплекса» позволил пройти сложности 2021 года и достаточно успешно подготовиться к весенне-полевым работам. «Да, удобрений немного меньше, чем в прошлом году, но остатки удобрений засушливого года будут работать на урожай этого года. Обильные осадки зимнего периода максимально будут впитываться в почву. Это надежность формирования урожая. Так что будем надеяться на хороший год», – заметил он.