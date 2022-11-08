Ахметов призвал усовершенствовать законодательство для цифрового развития Татарстана

Для усиления цифрового развития Татарстана необходимо усовершенствовать законодательство, считает зампред Госсовета РТ Марат Ахметов. Он подчеркнул, что Татарстан сегодня является одним из российских регионов-лидеров по развитию цифровых технологий.

«Сегодня нужно еще раз поработать по законодательным инициативам, выявить, какие законы и подзаконные акты требуется принять, чтобы усилить цифровое развитие республики. Мы или должны быть впереди в этом направлении, или мы отстаем навсегда. У кого сегодня самое прогрессивное цифровое развитие, тот и победитель», – сказал депутат на заседании парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Хотя Татарстан является одним из российских регионов-лидеров по развитию цифровых технологий и имеет большой опыт в этом направлении, в целом по России еще сохраняется зависимость от западных программных продуктов, констатировал Ахметов. «А в нынешних условиях, безусловно, мы должны работать намного быстрее», – убежден парламентарий.

Отметим, что заседание прошло в IT-парке имени Башира Рамеева, который открылся совсем недавно – 30 августа. Он стал третьим IT-парком в республике. На данный момент функционируют еще два технопарка в сфере высоких технологий – в Казани и Набережных Челнах, их резидентами являются 439 IT-компаний.

Новый IT-парк стал точкой роста цифровой индустрии Татарстана, отметил председатель комитета Лутфулла Шафигуллин. «Имеется почти 50 тыс. кв. метров для развития высокотехнологичных компаний, здесь будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест. Создание еще одного технопарка говорит о поступательном развитии в республике эффективной инфраструктуры, поддержке инновационной деятельности», – подчеркнул он.

По оценкам экспертов, к 2024 году кадровая потребность в IT-специалистах в России составит от 700 тыс. до 1 млн человек, добавил парламентарий. В связи с этим, по его мнению, необходимо уделить особое внимание подготовке специалистов для цифровой экономики.

«Татарстан находится на высоких позициях рейтинга среди инновационных регионов, но существуют факты, влияющие на темпы дальнейшего развития цифровой сферы, среди которых – недостаточный уровень кадрового обеспечения», – заключил Шафигуллин.