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Марат Ахметов: Масштабы строительства жилья можно перемещать в села
Пора смещать акцент в масштабе строительства жилья в Татарстане из крупных городов в сельскую местность. Таким мнением на пресс-конференции по вопросам поддержки села поделился заместитель председателя Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Марат Ахметов.
«Масштабы строительства жилья можно было бы перемещать в сельскую местность. У нас 90% строятся в Казани и Набережных Челнах и их пригородах. Это лишает последних людских ресурсов наши деревни. Это задача решаема на уровне нашей республики», — заявил он.
В этой связи Ахметов привел в пример инициативу главы Мамадышского района по субсидированию государством покупки домов в деревнях.
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