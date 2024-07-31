Марат Ахметов: Масштабы строительства жилья можно перемещать в села

Марат Ахметов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пора смещать акцент в масштабе строительства жилья в Татарстане из крупных городов в сельскую местность. Таким мнением на пресс-конференции по вопросам поддержки села поделился заместитель председателя Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Марат Ахметов.

«Масштабы строительства жилья можно было бы перемещать в сельскую местность. У нас 90% строятся в Казани и Набережных Челнах и их пригородах. Это лишает последних людских ресурсов наши деревни. Это задача решаема на уровне нашей республики», — заявил он.

В этой связи Ахметов привел в пример инициативу главы Мамадышского района по субсидированию государством покупки домов в деревнях.