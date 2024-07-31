Марат Ахметов назвал две проблемы сельской местности в Татарстане

Главные проблемы развития села в Татарстане на сегодняшний день — это его старение и нестабильность экономики сельского хозяйства. Таким мнением на пресс-конференции в Высокогорском районе по поддержке села поделился зампредседателя Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Марат Ахметов.

«Самая главная проблема — деревня стареет. Конечно, конкурировать с Казанью сложно. Людской ресурс в сельской местности истекает. В таких условиях приходится привлекать мигрантов. Но до сих пор как в нашей республике, так и стране в целом нет реальной работающей большой программы, направленной на сохранение сельского уклада жизни. Формы поддержки есть, но они не соответствуют масштабу проблемы», — заявил спикер.

Что касается нестабильности экономики, то этот фактор серьезно влияет на жизнь в селе в целом. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы даже средних способностей товаропроизводитель зарабатывал не меньше, чем городской житель, уверен Ахметов.

«Пока мы не обеспечим такие условия, остальное бесполезно. На энтузиазме и природной романтике держать людей сегодня невозможно. Такие решения можно принять на уровне страны, но пока их нет. Уверен, скоро время для них наступит», — сказал он.

При этом определенные подвижки в вопросе экономики уже есть. Благодаря новым технологиям в производстве заработок работников села значительно вырос в последние годы, а условия труда стали не в пример лучше, сообщил зампредседателя Госсовета РТ.

Много мер появляются в Татарстане и для омоложения села. Помимо профильных жилищных программ, важно изменить и имидж сельской местности в головах у людей, уверен первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«У нас работают ряд программ, привлекающих молодежь в село. Раньше в перспективе родители не хотели отпускать детей в села. Ассоциация всегда была такая: ушанка, резиновые сапоги, фуфайка и плохой запах. Такого уже давно нет. Мы стараемся везде об этом рассказывать, чтобы люди понимали, как сейчас выглядит и работает ферма. В этом смысле нужно больше работать с молодежью и менять менталитет в плане восприятия», — сообщил он.

При этом Татарстан — один из лидеров агропромышленного комплекса страны. В 2023 году в республике было произведено продукции на 590 млрд рублей. По этому показателю регион входит в топ-5 по России, заключил замминистра.