Марат Ахметов наградил победителей конкурса «Созвездие Тукая»
Победителей конкурса литературных произведений на татарском языке «Созвездие Тукая» наградили в Национальной библиотеке РТ.
«В республике и в татарском мире идет Год Тукая. Мы народ Тукая, счастливый и просвещенный, ученый и богатый духовно, потому что у нас есть такие личности, как Тукай», – сказал на торжественной церемонии и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.
Конкурс проводился в восьми номинациях:
- «Шигырьләр шәлкеме», победитель Лейсан Гатина;
- «Поэма», победитель Лилия Гибадуллина;
- «Хикәя», победитель Марат Кабиров;
- «Бәян», победитель Факил Сафин;
- «Пьеса», победитель Гелюса Батталова;
- «Эссе», победитель Лилия Фаттахова;
- «Тукай дәресе», победитель Рахима Хайрова;
- «Тукай тәрбиясе», победитель Камария Вафина.
В каждой из номинаций, помимо победителей, сертификатом и денежным призом также отмечали участников «за проявленный интерес». Так, например, в номинации «Поэма» была отмечены Ильсияр Иксанова, а Рабит Батулла был отмечен дважды – в номинациях «Эссе» и «Тукай дәресе».
Призы победителям вручили Марат Ахметов, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и доктор филологии и профессор КФУ Дания Загидуллина.
«Габдулла Тукай – наша кибла, и мы должны быть ей верны, и должны эту верность передать будущим поколениям», – отметил Марат Ахметов.
Конкурс литературных произведений на татарском языке проводился к 140-летию Габдуллы Тукая. Организаторы мероприятия: Союз писателей РТ и Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.