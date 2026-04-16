Марат Ахметов наградил победителей конкурса «Созвездие Тукая»

Победителей конкурса литературных произведений на татарском языке «Созвездие Тукая» наградили в Национальной библиотеке РТ.

«В республике и в татарском мире идет Год Тукая. Мы народ Тукая, счастливый и просвещенный, ученый и богатый духовно, потому что у нас есть такие личности, как Тукай», – сказал на торжественной церемонии и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Конкурс проводился в восьми номинациях:

«Шигырьләр шәлкеме», победитель Лейсан Гатина ;

; «Поэма», победитель Лилия Гибадуллина ;

; «Хикәя», победитель Марат Кабиров ;

; «Бәян», победитель Факил Сафин ;

; «Пьеса», победитель Гелюса Батталова ;

; «Эссе», победитель Лилия Фаттахова ;

; «Тукай дәресе», победитель Рахима Хайрова ;

; «Тукай тәрбиясе», победитель Камария Вафина.

В каждой из номинаций, помимо победителей, сертификатом и денежным призом также отмечали участников «за проявленный интерес». Так, например, в номинации «Поэма» была отмечены Ильсияр Иксанова, а Рабит Батулла был отмечен дважды – в номинациях «Эссе» и «Тукай дәресе».

Призы победителям вручили Марат Ахметов, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и доктор филологии и профессор КФУ Дания Загидуллина.

«Габдулла Тукай – наша кибла, и мы должны быть ей верны, и должны эту верность передать будущим поколениям», – отметил Марат Ахметов.

Конкурс литературных произведений на татарском языке проводился к 140-летию Габдуллы Тукая. Организаторы мероприятия: Союз писателей РТ и Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.