Марат Ахметов наградил победителей конкурса детской песни «Балачак җыры»

Фото: пресс-служба «Шаян ТВ»

Сегодня в студии телеканала «Шаян ТВ» торжественно наградили победителей юбилейного, пятого сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». Призы отмеченным авторам вручил заместитель Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, сообщает телеканал ТНВ.

Цель конкурса — поиск поэтов и композиторов, сочиняющих песни для детей на татарском языке, признание этих песен, обогащение детского репертуара соответствующими композициями. Мероприятие проводится при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Фото: пресс-служба «Шаян ТВ»

В этом году на конкурс поступило около 100 песен, среди создателей которых были как профессиональные композиторы, так и любители. Жюри отобрало для второго тура 20 песен. По итогам зрительского голосования в третий тур прошло десять песен, которые набрали наибольшее количество голосов.

После этого жюри определило пять композиций-победителей:

песня «Гөлләрем» (автор слов — Зуфар Бухаров, композитор — Ильфат Шаехов),

песня «Милләтем — татар минем» (автор — Гузель Тагирова),

песня «Печән өсте» (автор слов — Айрат Галиуллин, композитор — Эльвира Салахова),

песня «Сәлам җыры» (автор слов — Гульчачак Хазиева [Садрутдинова], композитор — Гульназ Зиганшина),

песня «Шугалак» (автор слов — Ленар Шаехов, композитор —Миляуша Хайруллина).

Фото: пресс-служба «Шаян ТВ»

Победителям вручили денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, телеканал «Шаян ТВ» при поддержке профильной комиссии будет создавать современные аранжировки для победивших песен и снимать видеоклипы. Эти композиции исполнят участники детского телевизионного фестиваля «Сәйлән». Также все песни войдут в сборник «Балачак җыры».

Среди почетных гостей церемонии награждения были председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов. Поздравить победителей также собрались известные писатели, композиторы и члены жюри конкурса.