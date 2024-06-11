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Марат Ахметов наградил победителей конкурса детской песни «Балачак җыры»
Сегодня в студии телеканала «Шаян ТВ» торжественно наградили победителей юбилейного, пятого сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». Призы отмеченным авторам вручил заместитель Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, сообщает телеканал ТНВ.
В этом году на конкурс поступило около 100 песен, среди создателей которых были как профессиональные композиторы, так и любители. Жюри отобрало для второго тура 20 песен. По итогам зрительского голосования в третий тур прошло десять песен, которые набрали наибольшее количество голосов.
После этого жюри определило пять композиций-победителей:
песня «Гөлләрем» (автор слов — Зуфар Бухаров, композитор — Ильфат Шаехов),
песня «Милләтем — татар минем» (автор — Гузель Тагирова),
песня «Печән өсте» (автор слов — Айрат Галиуллин, композитор — Эльвира Салахова),
песня «Сәлам җыры» (автор слов — Гульчачак Хазиева [Садрутдинова], композитор — Гульназ Зиганшина),
песня «Шугалак» (автор слов — Ленар Шаехов, композитор —Миляуша Хайруллина).
Победителям вручили денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, телеканал «Шаян ТВ» при поддержке профильной комиссии будет создавать современные аранжировки для победивших песен и снимать видеоклипы. Эти композиции исполнят участники детского телевизионного фестиваля «Сәйлән». Также все песни войдут в сборник «Балачак җыры».
Среди почетных гостей церемонии награждения были председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов. Поздравить победителей также собрались известные писатели, композиторы и члены жюри конкурса.
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