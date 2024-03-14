Марат Ахметов: Надо регулярно встречаться и советоваться с молодежью

Фото: пресс-служба Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма

В Казани подвели итоги IV Этнокультурного студенческого конкурса-фестиваля «Творчество мира и согласия — Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә». На церемонии награждения победителей заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов рассказал, как важно поддерживать взаимосвязь с молодежью и знать ее мысли и стремления.

«Только что мы встретились со стипендиатами Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Их мышление совершенно особенное. Мы еще раз убедились в необходимости регулярно встречаться и советоваться с молодежью. С ними мы идем в будущее. Молодежь подает большие надежды. Я доволен сегодняшним мероприятием», — сказал Марат Ахметов, подводя итоги конкурса-фестиваля.

В рамках фестиваля был организован конкурс на соискание стипендии Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Поступило 220 заявок. Жюри отметило творческие работы 100 студентов.

«Мы думали о том, как, какими форматами привлечь молодых к вопросам сохранения родных языков, национальных традиций народов, проживающих в нашей республике. Рафис Бурганов предложил проект студенческого этнокультурного конкурса-фестиваля. На мой взгляд, проект удачный, потому что у нас в республике более 200 тысяч студентов. Важно знать их общественную жизнь, отношение к миру, родным языкам, национальным традициям, их видение будущего», — сказал Марат Ахметов.

Организатором IV Этнокультурного студенческого конкурса-фестиваля «Творчество мира и согласия — Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә» выступил Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

«Фестиваль проводится четвертый год подряд. Мы видим его результаты, с каждым годом интерес растет. От фестиваля к фестивалю растет как количество участников, так и число стипендиатов. В этом году стипендию получили 100 студентов из 18 учебных заведений. В первые годы это было не так. Каждый из них доказал мастерство перед жюри, составив свое портфолио», — сказал ректор университета Рафис Бурганов.

Рифат Каюмов