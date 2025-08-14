Марат Ахметов на церемонии награждения конкурса «Балачак җыры» поблагодарил «ШАЯН ТВ»

В студии телеканала «ШАЯН ТВ» наградили победителей и участников 6-го сезона конкурса детской песни «Балачак җыры». На церемонии награждения зампредседателя Госсовета РТ, председатель комиссии при Раисе РТ по сохранению, развитию татарского языка и языков народов, проживающих в РТ, Марат Ахметов отметил важность проекта.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить телеканал «ШАЯН ТВ», это проект, который они создали. А мы оказываем некоторую поддержку для поощрения тех, кто участвует в этом конкурсе. Я считаю, что “Балачак җыры” – один из факторов в воспитании отношений родителей и ребенка, укреплении семейных ценностей. Я и сам понимаю и признаю, насколько нужен этот проект. Он очень нужен и важен и для развития вокального мастерства наших детей. Благодаря конкурсу стало легче найти песни для музыкального оформления мероприятий в образовательных учреждениях», – сказал Марат Ахметов.

Гендиректор АО «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, приветствуя участников и победителей, отметил, что проект активно развивается.

«Начиная этот конкурс, мы даже не думали, что он станет таким сильным проектом. Мы даем детям новые возможности, открываем для них пути для развития их талантов. Огромная моя благодарность Марату Готовичу. Вы видите дальше, чем мы, знаете больше, чем мы. Если будем так работать, и дети, и родной язык будут развиваться», – сказал он.

Среди авторов песен-победителей были известная поэтесса Эльвира Ахметова, композитор Дилюс Шайхразиев. Они победили с песней «Рәхмәт сиңа, мәктәбем» (“Спасибо тебе, моя школа!”).

Начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Эльвира Ахметова рассказала, что писать песни для детей она начала несколько лет назад.

Поэтесса, сотрудница журнала «Идел», автор многих известных песен Зулейха Камалова и 15-летняя жительница Казани Наиля Славина победили с песней «Атлар» («Лошадки»).

Конкурс организует «ШАЯН ТВ» – первый детский канал круглосуточного вещания на татарском языке при поддержке комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Премиальный фонд конкурса – 500 тыс. рублей.

Юлай Низаев