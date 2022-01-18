Марат Ахметов: «Минтимер Шаймиев умеет слушать и услышать – это его высокое качество»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев обладает необходимым для руководителя качеством – умением общаться с людьми. Так охарактеризовал первого Президента республики заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Парламентарий подчеркнул, что у Шаймиева всегда было особо трепетное отношение к труженикам села, в том числе и потому, что он сам хорошо знал сферу сельского хозяйства. Его отец был председателем колхоза, а сам он прошел «большую школу жизни» – в разные годы работал инженером, директором МТС, министром мелиорации и водного хозяйства, секретарем Татарского обкома КПСС, Председателем Совета Министров ТАССР, Председателем Верховного Совета ТАССР.

«Эта школа – серьезный багаж для руководителя. Поэтому, будучи человеком такого высокого уровня, он умеет общаться, слушать и услышать, советоваться с людьми. Это очень полезное качество для руководителя, для принятия безошибочных, необходимых решений для дальнейшей судьбы республики. Это его высокое качество», – заявил зампредседателя Госсовета.

При этом депутат заметил, что «когда надо, Минтимер Шаймиев бывает жестким».