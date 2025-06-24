Марат Ахметов: Институт по правам человека в РТ за 25 лет помог тысячам жителей

Институт уполномоченного по правам человека Татарстана за 25 лет своего существования стал гарантом защиты граждан и помог тысячам татарстанцев. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на конференции «Современные тенденции защиты прав человека: опыт, актуальные проблемы и перспективы», приуроченную к 25-летию со дня создания института Уполномоченного по правам человека в РТ.

«Можно с уверенностью сказать, что 25 лет деятельности института омбудсмена в Татарстане показали, что он является гарантом государственной защиты прав и свобод человека. За время существования республиканский институт правовой защиты помог тысячам татарстанцев восстановить свои права», – сказал Ахметов.

Он подчеркнул, что глубокого уважения заслуживает поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

«Должен сказать что со времени создания институт уполномоченного заслуженно приобрел авторитет и доверие у общественности», – подчеркнул Ахметов.

Он также добавил, что за два с половиной десятилетия институтом правовой защиты были апробированы и самые разнообразные практики.

«При этом институт продолжает постоянно самосовершенствоваться и разрабатывать новые практики для более качественной работы», – заключил зампредседателя Госсовета.