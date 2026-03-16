Марат Ахметов: Государство должно участвовать в формировании цен на сельхозпродукцию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для стабилизации ситуации в сельском хозяйстве государство должно участвовать в формировании цен на сельхозпродукцию. С таким предложением на форуме «Единой России» «Есть результат», где озвучивали инициативы для включения в народную программу партии, выступил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Предлагается обеспечить со стороны государства предсказуемость закупочных цен на сельхозпродукцию, учитывая, что этот год особенно болезненный. Государство должно участвовать в формировании цен на сельхозпродукцию», – заявил он.

Кроме того, для повышения привлекательности сельского хозяйства как отрасли необходимо довести уровень дохода в сельской местности до городского, добавил Ахметов.