Марат Ахметов: Без учителей татарского не могу представить судьбу нашего языка

Учителя татарского языка в школах играют огромную роль в судьбе родного языка, без них сложно представить его будущее. Таким мнением поделился заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, выступая перед участниками республиканского форума по развитию национального образования в РТ. Форум прошел сегодня в полилингвальной гимназии «Адымнар» в Казани.

«Национальное образование — это главный стержень нашего языка, нашей нации. Очень много зависящих от вас и не связанных с вами причин есть в судьбе нашего языка. Много также вопросов, которые волнуют меня самого. Будучи человеком, всю жизнь имевшим дело с центнерами, килограммами, тоннами, приходится заниматься духовными ценностями, которые ни на каких весах не измеришь. Много и такого, что я совсем не понимаю. Каждый день открываешь для себя что-то новое, слышишь предложения, просьбы», — обратился Марат Ахметов к участникам форума.

Государство направляет на образование большие средства, напомнил он.

«Годовой бюджет — 128 миллиардов рублей, это значит, что из 340 миллиардов бюджета нашей республики направляется на образование. Национальное образование тоже не обделено вниманием. В условиях, когда все вокруг, среда общения переходит на русский, видимо, наш родной язык вынужден пройти испытание. Больше всего беспокоит то, что мы не можем развить в наших соотечественниках духовную потребность в судьбе нашего народа. Эта потребность с годами становилась слабее», — считает Ахметов.