Марат Ахметов: «Азнакаевский район живет и работает как одна большая семья»

За последние 15 лет в социально-экономическое развитие Азнакаевского района было вложено более 100 млрд рублей. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов на внеочередном заседании Совета муниципалитета. Депутаты приняли отставку Марселя Шайдуллина, избранного депутатом Госдумы, и избрали новым главой района Айдара Шамсутдинова.

Представляя нового руководителя, Марат Ахметов отметил результаты работы Марселя Шайдуллина, который возглавлял район более 15 лет. По его словам, сегодня Азнакаевский район входит в число лидирующих муниципалитетов Татарстана и продолжает успешно развиваться.

«Азнакаевский район живет и работает как одна большая семья, – подчеркнул Марат Ахметов. – За последние 15 лет в социально-экономическое развитие района было вложено более 100 млрд рублей. Каждый рубль, внесенный в развитие района, – это капитализация территории, работа над ее престижем и благополучием».

Отдельно Ахметов отметил развитие сельского хозяйства. Он напомнил, что Шайдуллин уделял большое внимание аграрному сектору, а Азнакаевский район многие годы служил примером для других муниципалитетов в области растениеводства.

«Даже Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев называл Азнакаевский район «законодателем высокой культуры земледелия». Кроме того, район – один из лидеров по производству молока. За 15 лет производство сельскохозяйственной продукции в Азнакаево увеличилось в два с половиной раза», – сказал заместитель Председателя Госсовета.

По словам Ахметова, за годы руководства Шайдуллина в районе удалось добиться заметных результатов и благодаря его умению работать с людьми.

«Мы не раз встречались с вами по разным поводам, и я хочу отметить, что всегда восхищался тем, как Марсель Зуфарович может работать с людьми», – отметил он.

Марсель Шайдуллин сложил полномочия главы Азнакаевского района в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. На выборах он одержал победу по Альметьевскому одномандатному округу.

«В течение 15 лет мы прекрасно работали, понимая и уважая друг друга, оправдывали доверие руководства республики, принимали участие в федеральных и республиканских программах, национальных проектах, – сказал Шайдуллин. – По многим показателям наш район занимает лидирующие позиции, что демонстрирует наше трудолюбие и единство».

В ходе заседания Марат Ахметов вручил Марселю Шайдуллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Кроме того, ему присвоили звание «Почетный гражданин города Азнакаево».

Новым главой Азнакаевского района депутаты избрали Айдара Шамсутдинова. С 2012 года он занимал должность руководителя исполнительного комитета муниципалитета.

Говоря о дальнейшей работе, Шамсутдинов отметил вклад руководства Татарстана, нефтяников и Марселя Шайдуллина в развитие района.

«Сегодня неоднократно отмечено, что за последние годы в районе сделано очень много. Этому способствовали несколько факторов – помощь руководства республики, поддержка нефтяников, мудрое руководство Марселя Зуфаровича, который превратил Азнакаево в «маленькую Швейцарию». Мы достигли высоких результатов благодаря командной работе. У нас был правильный курс, и нет смысла его менять. Будем еще усерднее работать для достижения поставленных целей. Готов с вами трудиться во благо Азнакаевского района», – сказал новый глава.

Поздравляя Шамсутдинова с избранием, Марат Ахметов отметил, что главным ресурсом района остаются его жители.

«У района есть все, и прежде всего это люди. Надеюсь, Азнакаевский район будет и дальше держать высокую планку, поскольку люди здесь доверяют власти», – заключил он.