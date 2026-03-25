Марат Ахметов: АПК Татарстана имеет хороший потенциал развития

Сегодня агропромышленный комплекс Татарстана – современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. Об этом заявил и.о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на пленарном заседании Всероссийского XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

«В Татарстане сельскому хозяйству уделяется повышенное, приоритетное внимание, и не только из экономических соображений. Четверть населения республики, а это почти 1 млн человек, у нас проживает в сельской местности с ее особой культурой, укладом жизни, бережным отношением к народным традициям и обычаям, родному языку», – сказал он.

Ахметов напомнил, что в прошлом году объем произведенной сельхозпродукции впервые в республике превысил 400 млрд рублей, что составляет 107,3% к уровню 2024 года. По этому показателю Татарстан занимает четвертое место в России и первое – в Приволжском федеральном округе.

«Не первый год лидируем по производству молока, стабильно входим в десятку по мясу, зерновым и овощам. Полностью обеспечиваем население основными продуктами питания, успешно экспортируем в другие регионы и за рубеж. Весомый вклад в общие успехи вносит республиканское фермерское движение, которому в эти дни исполняется 35 лет», – подчеркнул он.

По словам руководителя парламента, сейчас в республике функционирует 2,6 тыс. фермерских хозяйств, около 400 тыс. личных подсобных хозяйств, 420 сельскохозяйственных потребкооперативов. В прошлом году ими произведено 40% от общего объема сельхозпродукции на 160 млрд рублей.

Ахметов отметил, что в 2025 году на поддержку малых форм хозяйствования направлено 1,5 млрд рублей. В этом году выделено уже почти 2 млрд рублей по 17 направлениям.

«По десяти из этих направлений оказывается только республиканская поддержка. Благодаря этому в республике сохраняется поголовье скота и, что очень важно, обеспечивается занятость и доход сельчан. В целом ведется серьезная работа по улучшению условий жизни сельчан – строятся, ремонтируются объекты инфраструктуры, производства, благоустраиваются территории», – констатировал он.

При этом депутат заметил, что сложностей в сфере АПК немало. Отрасль крайне чувствительна к текущей экономической ситуации, стоимости кредитных ресурсов, топлива, закупочным ценам, инструментам государственной поддержки, добавил он.

«Сейчас идет формирование новой версии программы партии «Единая Россия». И здесь нам нужно объединять усилия. Достаточно накопленных годами проблем на селе, решение которых без участия государства невозможно. Во-первых, деревня стареет. Во-вторых, доходность сельской занятости далеко не конкурент городской», – резюмировал и.о. Председателя Госсовета РТ.

Ахметов также зачитал приветствие Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Сегодня здесь собрались люди особой закалки – те, кто своим ежедневным трудом укрепляет продовольственную безопасность страны, развивает сельские территории и сохраняет традиции нашего многонационального народа. Выражаю вам всем признательность за верность профессии, ответственное отношение к своему делу и любовь к родной земле», – говорится в приветствии Раиса.

Минниханов выразил уверенность, что идеи и инициативы участников съезда будут «воплощены на практике и послужат реализации масштабных планов по развитию агропромышленного комплекса России».