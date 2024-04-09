Марат Ахметов: 90% детей обучаются на русском языке, хотя более 50% населения — татары

Марат Ахметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане 90% детей в школах обучаются и воспитываются на русском языке, хотя более 50% населения республики — татары. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Давайте не отдадим эту работу только муниципалитетам и самим родителям. Министерство образования должно активно вовлекаться в эту работу. Министерство успокаивает себя количеством школ национального образования, в которых по 15−30 детей обучаются. Не там у нас резерв. Нам нечего делать в деревнях, там уже нет молодежи, она в пригороде и крупных городах», — сказал депутат.

Ахметов подчеркнул, что в 2019–2021 годах в новых школах Казани и Набережных Челнов было сформировано 70 первых классов, из них всего один с татарским языком обучения. Он открыт в школе казанского микрорайона «Салават Купере».

«Даже во введенной школе „Адымнар“ в Набережных Челнах не был сформирован класс с татарским языком обучения», — заметил депутат.

Парламентарий добавил, что в 2022 году в новой школе микрорайона «Мирный» Зеленодольска из восьми первых классов не было открыто ни одного татарского. В новой школе Нижнекамска из девяти первых классов сформирован только один с татарским языком обучения, в школе «Адымнар» Альметьевска — всего один такой класс из шести первых, в Набережных Челнах из 11 первых классов лишь в двух обучение идет на татарском.

«Здесь необходимо проводить более качественную работу с муниципалитетами. То есть на самотек не пускать набор таких классов. И нужно работать с родителями, поскольку они определяют, куда идти их ребенку», — ответил на это первый заместитель министра образования и науки Андрей Поминов.

Депутат и директор полилингвальной школы «Адымнар» в Казани Айдар Шамсутдинов убежден, что при создании новых микрорайонов необходимо сразу планировать строительство школ с татарским языком обучения.

«На новых территориях, где есть возможность строить сразу две школы, одна из них должна быть с татарским языком обучения. А если мы в большой русской школе открываем татарский класс, то он растворяется моментально, это просто для отчета, не более того. Нужно создать среду для татарского языка, во всей школе воспитательная среда должны быть», — пояснил он.