Марат Айзатуллин вручил портфели будущим первоклассникам Высокогорского района

Фото: пресс-служба Минстроя РТ.

В Высокогорском районе прошла традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и руководитель райисполкома Равиль Хисамутдинов вручили 145 будущим первоклассникам ранцы с канцелярскими принадлежностями.

«Пусть 1 Сентября станет для вас стартом на дороге к большим вершинам, а школа — вторым домом, где каждый день наполнен радостью познания и общения с одноклассниками и педагогами», — отметил Марат Айзатуллин.

Он напомнил, что в новом учебном году в Татарстане откроется 10 новых школ для более 7 тыс. учеников.

В целом в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» портфели первоклассника получили более 200 детей Высокогорского района.