Марат Айзатуллин: «У каждой семьи сегодня по 2-3 машины – где они будут парковаться?»

Марат Айзатуллин подчеркнул, что в республике уже третий год подряд «перепрыгивают» показатель в 3 млн «квадратов»

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В Татарстане ввели 96% из запланированного на 2023 год жилья

В 2023 году в Татарстане уже ввели 96% жилья от плана – это почти 3 млн кв. метров, сообщил Марат Айзатуллин.

«По состоянию на понедельник (13 ноября), сдано 2 млн 988 тыс. кв метров жилья. Нам остается всего 112 тыс. квадратов, за ноябрь-декабрь мы эти показатели исполним и завершим этот план», – прокомментировал глава ведомства.

Айзатуллин также подчеркнул, что в республике уже третий год подряд «перепрыгивают» показатель в 3 млн «квадратов». В 2021 году в эксплуатацию было введено 3,1 млн кв. метров жилья, в 2022 – 3,9 млн кв. метров. 2023 год тоже не станет исключением.

«В 2020 году между министерством строительства и ЖКХ РФ и республикой было подписано соглашение. Так, с 2023 по 2030 год мы должны сдать 25 млн квадратных метров жилья. Поэтому в 2029-2030 годах наша планка – это 3,5 млн», – отметил Айзатуллин.

Глава Минстроя РТ обозначил, что у Татарстана есть градостроительный потенциал на насколько лет вперед. На данный момент в республике уже выдали 523 разрешения на строительство 4,1 млн кв. метров жилья.

В республике не видят падения спроса на жилье

За 9 месяцев 2023 года в республике продали 888 тыс. кв метров жилья на сумму около 110 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года – 726 тыс. кв. метров.

«Мы прирастаем: кто-то вкладывает капитал, кто-то улучшает условия свои. Мы пока сильного падения не видим. Да, после 24 февраля, когда началась СВО, спад действительно был, а сейчас пошел рост», – прокомментировал Айзатуллин.

На сегодняшний день для молодых семей одна из самых выгодных программ по приобретению жилья – социальная ипотека Фото: © «Татар-информ»

Он также отметил, что на сегодняшний день для молодых семей одна из самых выгодных программ по приобретению жилья – социальная ипотека.

«88 тыс. рублей за кв. метр в чистовой отделке для молодой семьи – это выгодно. Есть кухня, электрические приборы. Остается только занести мебель и можно жить», – рассказал глава республиканского ведомства.

В качестве яркого примера развития программы соципотеки он привел ЖК «Салават Купере», который находится вблизи Казани. Если раньше он стоял «на отшибе» без должной инфраструктуры, то теперь в нем есть парки, школы, детские сады, магазины. В 2024 году планируют построить и сдать поликлинику на 200 мест посещения в сутки.

«У каждой семьи сегодня по 2-3 машины – где они будут парковаться? Много новых ЖК, люди из них ездят работать в Казань» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Институт пространственного планирования может спрогнозировать развитие территории на 10 лет вперед

Лидер по вводу жилья в Татарстане – город Казань, здесь каждый год строится около 1 млн кв. метров жилья. Также в лидерах Набережные Челны, Альметьевск и пригородные районы столицы республики, такие как: Высокая гора, Зеленодольск, Лаишево, Пестрецы и Тукаевский район, окружающий Автоград.

«Просто построить и заселить дома – это первый шаг. Нужно подготовить площадки, инфраструктуру, инженерную в первую очередь, а она сегодня не дешевая. Это около 30% стоимости дома. Также важна транспортная инфраструктура, социальные объекты, магазины. Развивая эти площадки, нужно все эти проблемы учитывать», – прокомментировал Марат Айзатуллин.

Этими проблемами занимается созданный в 2022 году Институт пространственного планирования, где на данный момент трудится около 200 специалистов. Они мониторят все участки и прогнозируют на 10 лет вперед, как будет развиваться территория.

«Просто построить и заселить дома – это первый шаг. Нужно подготовить площадки, инфраструктуру» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У каждой семьи сегодня по 2-3 машины – где они будут парковаться? Много новых ЖК, люди из них ездят работать в Казань. Даже по замерам сотовой связи мы видим миграцию людей. Что предпринять, чтобы не было маятникового эффекта? Наша задача – проанализировать, посмотреть», – подчеркнул глава Минстроя.

Какой ширины должна быть дорога, какие сети и где должны лежать – все эти вещи нужно прогнозировать наперед. Никто не задумывается, например и о том, как убирать снег. «Размежевали поселок, оставили дорогу 6 метров, появляются заборы трехметровые и образуется туннель», – привел пример Марат Айзатуллин.

Парки, скверы и парковки – болевые точки новых жилкомплексов

В ходе прямого эфира министр строительства обозначил также и ряд проблем, связанных с инфраструктурой возле новых многоквартирных домов. Он напомнил, что Татарстан участвует в 7 национальных проектах в части строительства, капремонта и реконструкции, в том числе – в нацпроекте «Жилье и городская среда». Ежегодно в рамках его реализации из бюджета республики выделяют 1,2 млрд рублей в качестве софинансирования.

«Есть показатель – 68 парков, которые мы ежегодно должны реконструировать, строить, улучшать. Только в 2023 году в Татарстане отремонтируют 29 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 8 млрд рублей. Сюда входят вода, ливневки, дороги, чтобы достойно приходил застройщик и мог спокойно строить, не тянуть для себя инженерную инфраструктуру, которая обойдется в большие деньги», – прокомментировал Айзатуллин.

Сейчас все чаще застройщики проектируют так называемые дворы без автомобилей с подземными или надземными парковками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главу Минстроя спросили также и о проблемах с парковками возле новых домов. Он отметил, что сейчас все чаще застройщики проектируют так называемые дворы без автомобилей с подземными или надземными парковками.

«В Казани требования такие – на 75 кв. метров предусмотрено одно парковочное место. Народ у нас бросил машину у подъезда и считает, что это правильно. Ни скорая, ни пожарная из-за этого во двор не заедет», – подчеркнул он.

Удовлетворить запрос всех людей на парковочные места не получится, считает министр, ведь во многих местах, а особенно в районах города со старой застройкой, просто нет такого количества площадей.

В Татарстане около 30% домов подлежат капремонту

В 2023 году в Татарстане капитальный ремонт провели в 740 домах. «Наши регоператоры уже занимаются следующим годом. Около 40% домов проторгованы, думаю, что мы в зимний период начнем те работы, которые не будут создавать жителям проблемы», – отметил министр строительства.

Он также напомнил, что в 2008 году Татарстан в качестве пилотного региона начал внедрять систему региональных операторов. Программа показала себя успешно и с 2014 года они появились уже на федеральном уровне.

«На сегодняшний день у регионального оператора 17,6 тыс. домов, из них уже отремонтировано 11,6 тыс. Осталось порядка 30% домов, которые мы должны отремонтировать», – рассказал глава Минстроя.

Марат Айзатуллин также подчеркнул, что дома, которые находятся в фонде капремонта имеют три источника финансирования: деньги, собранные жителями, бюджеты республики и муниципалитета. Ежегодно на ремонт многоквартирных домов в Татарстане выделяют порядка 2,5 млрд рублей.