Марат Айзатуллин рассказал, как идет пуск тепла в жилые дома и учреждения Татарстана

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о том, как идет пуск тепла в жилые дома и социальные учреждения на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба ведомства.

Так, на сегодня во всех 45 муниципальных образованиях активно идет пуск тепла. Запущены 3 082 котельные, что составляет 98,9%.

Уже отапливаются 17 тыс. 489 многоквартирных домов, или 99% жилищного фонда; 1 тыс. 815 объектов культуры, или 94,4%; 330 объектов спорта и молодежи, или 93,2%; 169 объектов социальной защиты, или 99,4%.

Кроме того, запущено тепло на все 3 тыс. 286 объектов образования, в том числе 1 тыс. 559 школ, а также 1 тыс. 727 детских садов и 2 тыс. 16 объектов здравоохранения.