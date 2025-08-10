Марат Айзатуллин поблагодарил строителей за вклад в развитие Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин поздравил работников отрасли с Днем строителя, который в этом году отмечается в 70-й раз. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что профессия строителя – одна из немногих, результаты труда которой ежедневно ощущает каждый человек. Жилые дома, благоустроенные дворы, современная инфраструктура – все это создается усилиями специалистов отрасли.

«Строители вносят огромный вклад в развитие всей страны и нашей республики, в частности, формируют ее благосостояние, создают основу для благополучия будущих поколений. Без нашего участия не обходится реализация масштабных инфраструктурных проектов и запуск новых промышленных производств», – отметил Айзатуллин.

Министр подчеркнул, что профессия требует полной самоотдачи, постоянного развития, стремления к совершенству, умения адаптироваться к новым условиям и готовности к вызовам времени. Он отметил, что с каждым годом достижения строителей становятся масштабнее: внедряются инновационные материалы и технологии, активно развивается цифровизация строительного комплекса.

«Наши строители сегодня оказывают всестороннюю помощь в восстановлении новых регионов России, принимают активное участие в обеспечении социальной стабильности и улучшении качества жизни населения», – добавил министр.

Марат Айзатуллин выразил отдельную благодарность тем, кто трудится над возведением социальных и культурных объектов, создавая комфортную среду для жителей республики. Он пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения, подчеркнув, что каждый проект должен завершаться успешным результатом.

«В этот замечательный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. Пусть каждый проект завершается успешным и блестящим результатом. Спасибо вам за верность профессии и преданность делу, за оптимизм и силу духа. Вы — настоящие герои своего дела! С праздником вас, дорогие строители!» – заключил Айзатуллин.