Марат Айзатуллин: «Капремонт школ в Татарстане выполнен на 37 процентов»

Масштабный капитальный ремонт объектов социальной сферы продолжается в Татарстане. Наибольшее количество работ приходится на сферу образования – в республиканские и федеральные программы включено 170 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. В нем также участвовали премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Айзатуллин рассказал, что капитальный ремонт общеобразовательных организаций выполнен на 37% от запланированного объема. Работы ведутся в 61 школе.

На период летних каникул запланирован основной этап ремонта школьных пищеблоков. Сейчас работы идут на 21 объекте, общий уровень выполнения по этому направлению составляет 7%.

В дошкольных образовательных учреждениях ремонт 23 детских садов выполнен наполовину – на 50%.

Капитальный ремонт ресурсных центров завершен на 47%. Один объект уже сдан в Кукморском районе.

Работы в общежитиях выполнены на 42%. За последние две недели завершен ремонт одного объекта в Нижнекамском районе.

В сфере здравоохранения в программу включено 96 объектов. Наибольший прогресс зафиксирован в ремонте фельдшерско-акушерских пунктов – работы там закрыты на 80%, в том числе благодаря сдаче семи объектов.

Ремонт пунктов раздачи детского молочного питания выполнен на 81%. За отчетный период завершены четыре объекта: два в Набережных Челнах, по одному – в Казани и Альметьевском районе.

Стационары отремонтированы на 41%, работы идут на 23 объектах. Поликлиники обновляются на пяти объектах, готовность составляет 20%.

В сфере молодежной политики капремонт охватывает 23 объекта. Детские лагеря отремонтированы на 87%, один объект сдан в Мензелинском районе.

Ремонт трех подростковых клубов выполнен на 69%, при этом один объект завершен в Новошешминском районе.

Здания психолого-педагогической помощи готовы на 37%, молодежные центры – на 43%.

В отрасли культуры в программы включено 38 объектов. Сельские дома культуры отремонтированы на 42%, детские школы искусств – на 34%. В целом по другим объектам отрасли выполнение составляет 25%, в работе находятся 10 зданий.

Совместно с Минспортом РТ реализуется ремонт 25 спортивных объектов. Выполнение составляет 21%, в работе – 16 объектов.

По линии Минтруда, занятости и социальной защиты РТ работы выполнены на 80%. За последние недели завершены три объекта в Азнакаевском, Арском и Высокогорском районах.

В сфере экологии реализуются 25 объектов, готовность которых составляет 48%. Один объект завершен в Елабужском районе.

Также продолжается ремонт зданий лесничеств, Минсельхоза, Минюста, а также объектов МЧС и МВД по Татарстану.

Ремонт лесничеств выполнен на 62%, один объект сдан в Высокогорском районе. Здания пожарных депо готовы на 26%, в работе находится 21 объект. Объекты МВД отремонтированы на 13%.

Здания мировых судей готовы на 45%, а по линии Минсельхоза и продовольствия – на 86%.

Еще 75 объектов ремонтируются в рамках других республиканских программ.

Близится к завершению ремонт исполнительных комитетов: выполнено 92% работ. За последние недели сданы два объекта в Дрожжановском и Мензелинском районах.

Отдельно министр доложил о капремонте многоквартирных домов. В 2026 году программа охватывает 706 домов в 41 муниципалитете. Также предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах.

К работам уже приступили в 312 домах в 28 муниципалитетах. Остальные объекты планируется запустить до конца мая. Общий уровень выполнения программы составляет 19%. За последние две недели завершены работы в 34 домах в трех муниципалитетах.

Айзатуллин также сообщил, что голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году, продлится до 12 июня. Жители могут участвовать через Платформу обратной связи на портале госуслуг, а также с помощью волонтеров и приложения «Госуслуги. Волонтер».

На голосование вынесено 178 объектов во всех 45 муниципалитетах. Уже приняли участие 276 866 человек. Министр подчеркнул важность информирования жителей о возможности участия.

Капитальный ремонт социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».