Марат Айзатуллин исполнил мечты семи детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин присоединился к ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава ведомства вручил подарки семерым юным жителям республики, проживающим в Казани, Зеленодольске, Кукморе и Высокогорском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Музыкальные инструменты получили двое участников. 15-летней жительнице Казани Юлии Бугульминской, которая передвигается на коляске и участвует в благотворительных забегах, министр подарил синтезатор. Аналогичный подарок получил пятилетний Арсений Гумеров из Кукмора, который уже осваивает укулеле и гитару.

Спортивный инвентарь вручили троим детям. 11-летний Ратмир Гиматов из Казани стал обладателем нового велосипеда, а шестилетний Амир Гарифуддин из Зеленодольска получил трюковой самокат. Для 13-летней Софьи Орловой из Казани, мечтающей о путешествиях, приобрели беговую дорожку.

Особое внимание уделили детям с тяжелыми диагнозами. Шестилетнему Никите Кузнецову из поселка Совушки Высокогорского района, у которого диагностирован ДЦП, подарили специальные уличные качели с возможностью лежать. Девятилетней Миляуше Шабакаевой из Высокой Горы (у девочки порок сердца) вручили куклу; подарок также передали ее четырехлетней сестре Рамиле.

Напомним, проект «Елка желаний» направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из малообеспеченных семей.