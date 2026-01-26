Марат Айзатуллин: биржевые торги в строительстве повышают прозрачность цен

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин озвучил ключевые результаты работы «Биржи ЦТС» в строительной отрасли по итогам 2025 года. На конец года по линии министерства на Бирже зарегистрированы 153 организации, из них 100 подрядных организаций и 53 поставщика.

«В целях совершенствования механизма ценообразования строительных материалов и товаров, а также для обеспечения оптимального регулирования деятельности производителей и потребителей на территории Республики Татарстан с февраля 2025 года реализуется пилотный проект по организации торгов через Биржу ЦТС. Этот проект является важным шагом на пути к улучшению ценовой прозрачности и конкурентоспособности на строительном рынке», – отметил Марат Айзатуллин.

По итогам года проведено 823 аукциона на общую сумму более 1 млрд рублей. Конкурентные процедуры обеспечили экономию бюджетных средств в 27,6 млн рублей.

«Часто говорят только об экономии для бюджета. Но для нас не менее важен второй результат: 823 заключенные сделки для 53 поставщиков и подрядчиков. Это означает, что мы создали работающий канал сбыта. Биржа дала малым и средним компаниям, а не только «крупным игрокам», прозрачный доступ к госзаказу. Их конкуренция – не на связи, а на цене и предложении – это и есть честный рынок», – прокомментировал Дмитрий Золотов, руководитель Казанского филиала Биржи ЦТС.

Внедрение ресурсно-индексного метода при работе с биржевыми механизмами повышает точность смет, снижает риски и дает инструменты для объективного ценообразования в строительстве. Таким образом, биржа выступает инструментом консолидации интересов государства и бизнеса, обеспечивая прозрачные рыночные условия, эффективное взаимодействие сторон и рациональное использование бюджетных средств.

Биржа «ЦТС» – современная российская биржевая площадка. Она обеспечивает доступ к организованным торгам для бизнеса любого масштаба – от регионального до федерального уровня.