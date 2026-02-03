«Марафон знаний»: в Национальной библиотеке РТ отметят День российской науки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День российской науки, 8 февраля, в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится масштабный «Марафон знаний». Гостей ждет насыщенная программа с живым общением с известными и молодыми учеными из ведущих вузов Казани – КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и КГАСА.

Мероприятие организовано Национальной библиотекой РТ совместно с Департаментом по информационной политике Казанского федерального университета, который выступил генеральным партнером события.

В течение всего дня представители научного сообщества Казани проведут на площадках библиотеки 14 лекций для детей и взрослых. Темы охватят широкий спектр – от устройства Вселенной до исследований микромира. Посетители смогут принять участие в интерактивных форматах: для них запланированы мастер-класс и квиз для детей, научный паблик-ток, а также кинопоказ с последующим обсуждением.

К «Марафону знаний» в Национальной библиотеке подготовили семь выставок. В холле первого этажа откроется экспозиция «Инскрипты казанских ученых», посвященная книгам из фондов отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки Татарстана с дарственными надписями профессоров Императорского Казанского университета.

В холле второго этажа будет представлена выставка «Мы считаем», рассказывающая о достижениях Казанского федерального университета языком цифр. Экспозиция визуализирует результаты работы 17 институтов и одного факультета, а также сотен ученых и исследователей КФУ.

В универсальном зале разместятся книжные выставки «Открытия, меняющие мир: ученые и научные прорывы» и «Первооткрыватель. Наука – жизнь». В классическом зале будет работать книжная экспозиция «Наука для жизни: от глобальных проблем к локальным решениям».

Для подростков подготовлена выставка «Тайны мира под микроскопом. Найди ответы в книгах», а в детском зале (6+) откроется книжная выставка «Эврика!».

Напомним, 2022-2031 годы в России объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий.