Марафон «Za Россию» собрал на пяти площадках Зеленодольска более 2 тыс. зрителей

Сегодня в Зеленодольске на пяти площадках города состоялся музыкально-патриотический марафон «Za Россию». Событие собрало порядка 2 тыс. горожан и гостей Зеленодольска.

События развернулись в 11.00 сразу на пяти площадках: на Театральной площади у Музыкального театра; у городского озера на сцене «Ракушка»; в сквере у детского дома культуры «Алые паруса»; у ротонды Детской школы искусств и на территории МЦ «Порт».

На летней сцене МЦ «ПОРТ» праздник начался с торжественного выноса государственного флага Российской Федерации. После состоялась церемония приема учеников школы № 11 в юнармейцы. Присягу у ребят принял военный комиссар Зеленодольск и Зеленодольского района РТ Ильшат Паймурзин. После — началась концертная программа. Свои лучшие композиции артисты молодежных центров «Порт» и «Исток» исполнили на русском и татарском языках. Публика охотно подпевала им, так как все композиции очень хорошо знакомы зеленодольцам.

Параллельно проходили акция «Триколор», мастер-классы, лекция от директора ФОРПОСТа Екатерины Сметаниной. По старой традиции, гостей и участников марафона угостили солдатской кашей и горячим чаем.

Глава района Михаил Афанасьев обратился к зеленодольцам с речью на площадке у Музыкального театра. Мэр отметил, что патриотический проект сейчас проходит в шести округах страны.

«Мы рады всех приветствовать и принимать в Зеленодольске музыкально-патриотический марафон. Наш город всегда был вместе со страной. И вклад нашего города в созидание нашей страны всегда был очень весом. В преддверии 9 мая мы вспоминаем наших ветеранов, низко кланяемся и говорим им „спасибо“ за то, что мы живем в свободной стране и сами решаем, как нам двигаться и развивать нашу страну. Зеленодольцы сделали очень многое для Победы: это производство вооружения и боеприпасов, фанеры для самолетов, наши швейные фабрики и сельское хозяйство — все ковали Победу. Мы любим нашу Россию. Да, сейчас страна проходит непростой путь, но мы сильны нашим духом, нашим единством и нашей верой. Я поздравляю всех участников марафона. Мы вместе! Без бергэ!» — произнес Афанасьев.