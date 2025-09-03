Марафон «Сила России» завершился акцией в честь окончания Второй мировой войны

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане сторонники «Единой России» организовали мероприятие, приуроченное к окончанию Второй мировой войны и завершению марафона «Сила России». Об этом сообщается на сайте партии.

Спортивно-интеллектуальный квест «Игры Победы» памяти героев-земляков Великой Отечественной войны прошел в казанском Парке Победы. В спортивном квесте приняли участие 20 детей от 6 до 11 лет.

«Сегодня в день празднования окончания Второй мировой войны сторонники "Единой России" проводят квест "Игры Победы". Этот проект является победителем всероссийского конкурса гражданских инициатив сторонников партии. Проект направлен и на спорт, и на патриотическое воспитание, и на знание истории нашей страны», – подчеркнула сопредседатель Татарстанского отделения сторонников партии Ксения Дромняк.

Перед началом игры ребята вместе с родителями, представителями партии и организаторами возложили цветы в Вечному Огню в мемориальном комплексе Парка Победы. Тем самым они почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, а также участников тех событий.

Специально к памятной дате для детей организовали встречу с труженицей тыла Лирой Саитовой. 91-летняя ветеран поделилась с ребятами историей своей жизни в годы войны. Многие пришедшие на квест дети были именно того возраста, в котором Саитова впервые узнала о трудностях военного времени.

Лира уже в третьем классе начала замещать учителя, в 4-5 классах вела уроки для малышей – педагогов не хватало, многие подростки уже работали на военных заводах, поэтому ей приходилось брать на себя роль взрослого.

После окончания школы и вуза Лира Саитова долгие годы проработала учителем в Нижнекамске. Сейчас она продолжает встречаться со школьниками и студентами, вести общественную и воспитательную деятельность.

Вместе с ребятами она прошла по мемориальному комплексу и поучаствовала в квесте. Его провела идейный вдохновитель и инициатор проекта, председатель Федерации развития воздушной гимнастики и пилонного спорта Татарстана, сторонник партии Олеся Павлова. Она мастер спорта международного класса РФ по синхронному фигурному катанию, инструктор по адаптивной физической культуре, хореограф. Работает не только тренером спортивной секции, но и является инструктором по физкультуре в уникальном для России детсаде для детей с расстройством аутистического спектра при Казанском федеральном университете «Мы вместе».

Участниками квеста стали воспитанники разных спортивных секций города. Сегодня для них специально адаптировали часть проекта – им рассказали не только о годах Великой Отечественной войны, но и о фактах из истории Второй мировой войны.

Среди тех, кто принял участие в квесте, была и ученица 3-го класса казанской гимназии №37 Элина Степанова. Девочка занимается конькобежным спортом. В Парк Победы со своей семьей она приходит часто – на аллее славы запечатлена фамилия ее прадеда Ивана Башкирова – Героя Советского Союза. В память о нем на его родине, в Сабинском районе Татарстана, установлен бюст в мемориальном комплексе и названа улица.

«Мы с родителями и родственниками часто приходим сюда – в казанский Парк Победы, чтобы почтить память моего прадедушки. О нем мне рассказывают мама и папа, которые очень гордятся, что в нашей семье есть Герой Советского Союза», – сообщила девочка.

Спортивно-интеллектуальный квест «Игры Победы» завершил серию мероприятий в рамках марафона сторонников партии «Сила России». В Татарстане организовали около 100 различных акций, 20 из которых прошли с участием звезд спорта.

«В этом году марафон "Сила России" стал богатым на звезд-олимпийцев. Олимпийские чемпионы проводили свои тренировки. Это любимый всеми татарстанцами Данис Зарипов – легендарный капитан хоккейной команды "Ак Барс", это сестры Аверины, которые приезжали в Казань и провели мастер-класс и тренировку», – рассказала Ксения Дромняк.

«В рамках марафона состоялись стрельбы, забеги, другие спортивные мероприятия. В эту минуту, например, в лагере в Крыму, где отдыхают дети из подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежное ЛНР, прошли свои турниры с именитыми спортсменами. Всего в марафоне "Сила России" приняли участие порядка 12 тысяч татарстанцев», – уточнила она.