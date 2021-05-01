Марафон, open air на набережной и лекция: какие мероприятия пройдут 1 мая в Казани

«Казанский марафон», парад наций и детские забеги

Самым масштабным событием города станет «Казанский марафон», который стартует 1 мая в 9 часов утра. В первый день состоится забег на 3 км, посвященный 90-летию ГТО, детские старты и забеги в ползунках TimerBaby. Если участники укажут свой номер в системе ГТО, то результаты забега на 3 км при успешном прохождении дистанции будут учтены как сданный норматив.

В рамках марафона на Центральном стадионе пройдет парад наций, где спортсмены смогут представить свои страны или регионы России. Людям дадут возможность пройти с флагами, символами и в национальной одежде.

Открытие летнего сезона на Кремлевской набережной

Программа на набережной стартует в 16:00. Жителей и гостей города ожидают выступления духовых групп Just Brass и Guys Muse, фестиваль мороженого и танцевальный open air. В рамках праздничной концертной программы ожидаются конкурсы и призы от Кремлевской набережной и ее партнеров, церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Космос глазами детей».

Мероприятие пройдет на площадке набережной под названием «Пирс».

Лекция в «Смене» «Страшная сила. Эволюция эталонов красоты с точки зрения медицины»

В Центре современной культуры «Смена» в 18:00 состоится очередная лекция из цикла «О спорт, ты — миф?». Спикер — доцент кафедры медико-биологических дисциплин, кандидат медицинских наук Наиля Давлетова расскажет, как менялись идеалы женской и мужской красоты в истории и стандарты стройной фигуры, существует ли идеальная масса тела, как ее рассчитать и нужно ли к ней стремиться, и многое другое.

Просмотр и обсуждение фильма «Потрошители»

В 17:00 в Галерее искусств сверхмодерна киноманы смогут оценить картину режиссера Мигеля Сапочника под названием «Потрошители». Фантастический триллер расскажет о мире будущего, где валютой становятся внутренние органы и есть специальная служба, которая может изъять тело, если ты вовремя не оплатил кредит. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу (сериал «Молодой папа») и Форест Уитакер (фильм «Пес-призрак: Путь самурая»).

Показы военного экшен-фильма Бекмамбетова «Девятаев»

На этой неделе в кинотеатрах Казани стартовали показы картины режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о жизни героя СССР и летчика-истребителя Михаила Девятаева. Военный блокбастер повествует о побеге героя из немецкого плена с помощью бомбардировщика, в котором были пульты управления ракетными установками Рейха.

Фильм основан на реальных событиях. Консультантом картины выступил сын героя Александр Девятаев.