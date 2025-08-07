На марафон «Ночная Казань» зарегистрировались более 6 тыс. человек

В ночь с 9 на 10 августа в столице Татарстана пройдет марафон «Ночная Казань». На него уже заявились более 6 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

Спортсмены выйдут на дистанции в 5 и 10 километров. Маршрут объединит центральные улицы города и мост Миллениум. Также пройдут забеги среди детей на 300 и 600 метров.

«На сегодня уже более 6 тыс. человек зарегистрировались на марафон «Ночная Казань». Хочу отметить, что слоты на 10 км закончились, остались только на 5 км. Призываю всех желающих поторопиться с регистрацией», – подчеркнул Садриев.

Он также напомнил, что выдача стартовых пакетов начнется 9 августа в 13:00 на Центральном стадионе. На дистанции в 5 км старт дадут в 22:45, а на 10 км – в полночь.