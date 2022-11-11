Минпромторг перенес индексацию цен на российские удобрения на 2023 год

В этом году цены на удобрения для внутреннего потребления в РФ индексироваться не будут. Соответствующее решение перенесено на 2023 год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Существующая система квотирования может также сохраниться на начало 2023 года, а весной тогда будем принимать дальнейшие решения», — сказал Мантуров в кулуарах форума «Всемирный день качества».

Больше года назад производители минеральных удобрений в России добровольно зафиксировали цены на свою продукцию. А теперь они формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривают поэтапную индексацию — на 5% с 1 июня, на 5-10% — с 1 сентября и на 8,4-8,6% — с 1 декабря.