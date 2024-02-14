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Мантуров заявил, что российским брендам пора «дозреть» до названий на кириллице
Отечественным брендам пора прекратить маскироваться под зарубежные и использовать кириллицу в своих названиях. С таким заявлением на Дне промышленности на выставке-форуме «Россия» выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он обратил внимание, что отечественные компании производят продукцию не хуже, чем зарубежные. «Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице», — цитирует его РИА Новости.
Министр подчеркнул, что брендам пора «дозреть» до того, чтобы переходить на кириллицу. Это в том числе дань уважения к родному языку. «Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний», — подытожил он.
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